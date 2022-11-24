Домрачевская больница: от заводской — до именной

Самое незаметное здание из останков империи Крестовниковых

В гиде по улице Тукая мы рассказывали про постройки, связанные с деятельностью братьев Крестовниковых. Один из объектов стоит в стороне от основного маршрута, а его советская история описана подробнее дореволюционной. Это рабочая больница при заводе Крестовниковых, она же больница Домрачева на Ватутина, 13.

Николаевские, поперечные

Ее построили в 1912 году на улице Третьей Поперечной-Николаевской. До этого здания с 1869 года у завода была больница для рабочих на 20 коек. Крестовниковы занимались подобными проектами по своей инициативе, они построили также школу, рабочие казармы, столовую, прачечную, жилые дома для рабочих и служащих, одноклассное училище, «харчевую» лавку, фонд материальной помощи рабочим, а в 1913-м появилась заводская больничная касса, в частности выдававшая кредиты на постройку, ремонт и приобретение жилых домов, обучение и лечение работников и членов их семей.

Николаевскими назывались и все улицы в одноименной слободке. В 1914-м она стала Крестовниковской (народ продолжал называть по-старому), также была 3-й Поперечно-Вахитовской, Сакаева, а также улицей 6 августа (что довольно странно, ведь в этот день 1918 года белые взяли город). С 1954-го это улица маршала Николая Ватутина, какого-то прямого отношения к Казани не имеющего. Также больницу называли Плетневской, а после революции — 3-й рабочей больницей. В 1996 году сюда въехал Республиканский клинический неврологический центр.

Фото Зухры Вильдановой

Имени Ивана Владимировича

Ну а народное название у нее — по имени главы хирургического отделения в 1922—1959 годы — Ивана Владимировича Домрачева. Он же возглавил здесь в 1936 году клинику факультетской и госпитальной хирургии, где провел 30 тысяч операций.

Домрачев родился в Вятской губернии в семье священника в 1889 году. В 1913 году он начал работать на кафедре общей хирургии у Александра Вишневского. Позже у Домрачева учился сын Вишневского. Вместе два хирурга изучали, к примеру, методы прогрессивной новокаиновой анестезии. А Домрачев был, в частности, автором нового кишечного шва.

С 1921 года он работал в Казанском университете, а с 1931-го — в мединституте. Особенно он проявил себя во Вторую мировую войну, когда в Казани работало 70 эвакогоспиталей, 42 медицинских вуза, наркоматы здравоохранения РСФСР и СССР, это был медицинский центр страны. Домрачев работал консультантом-хирургом эвакуационных госпиталей.

Говорят, хирург принимал больных постоянно, и дома, и на даче в Пустых Морквашах — там до революции его дядя был управляющим, и дом сохранился. Домрачеву удалось его добыть благодаря протекции крупного чиновника, которого он спас, когда тот был тяжело ранен на фронте. Кроме работы, почти двухметровый Иван Владимирович увлекался гонками на автомобилях и мотоциклами, был главным судьей Казани по мотокроссу и даже один боролся с Поддубным.

Иван Домрачев. Фото ru.wikipedia.org

Приступ на работе

Его супруга Евгения работала стоматологом и занималась челюстно-лицевой хирургией. Они познакомились в студенчестве. Домрачева руководила кафедрой хирургической стоматологии, тоже работала в мединституте, занималась местным научным стоматологическим обществом и участвовала в восстановлении стоматологического факультета КГМИ. Сейчас улица Домрачевых (а эта целая династия врачей и не только) есть в коттеджном поселке «Казанская усадьба».

Пишут, что Домрачев умер в 1961-м, когда во время операции у него начался сердечный приступ. Дело закончил его коллега, Домрачев давал советы, а на следующее утро скончался. Больница официально получила его имя и барельеф на стене (сейчас его нет). Домрачева похоронили на Арском кладбище в начале одной из аллей, около церкви. Жила семья напротив, на Ершова, здание не сохранилось, на его месте теперь «Бәхетле». Здание больницы на Ватутина не обладает охранным статусом и не входит в список объектов культурного наследия Казани.