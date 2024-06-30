Откат с кафе и взятка айфоном: за что повязали начальников свияжской «зоны»

За «хозяином» ИК-5 и его замом пришли сотрудники ФСБ и СК

В 2021-м осужденные преподнесли Евгению Тихонову (слева) икону его покровителя — преподобного Евгения Антиохийского.. Фото: скрин с сайта Татарстанской митрополии

Новый скандал в исправительной системе Татарстана. Подполковник внутренней службы Евгений Тихонов и майор Роман Чумаков водворены в СИЗО по обвинению в коррупции. По данным источников «Реального времени», такое решение суд принял лишь со второй попытки. Уволенному начальнику колонии строгого режима №5 и действующему заму той же «зоны» вменяют взятки, превышение должностных полномочий и создание помех бизнесу на объекте ФСИН. Вину оба не признают. В деле фигурирует явка с повинной от бывшего сидельца.

Задержали в Казани, закрыли в Зеленодольске



Прежний начальник свияжской колонии Малик Хуснутдинов в 2021-м попался на коррупционной схеме доставки мобильных телефонов. Тогда на его место назначили Евгения Тихонова, занимавшего аналогичный пост в менделеевской «десятке». В 2014-м за работу в той же колонии Тихонов одержал победу на ведомственном конкурсе — стал лучшим опером среди всех исправительных учреждений Татарстана.

Этой весной в возрасте 39 лет и звании подполковника Тихонов оставил службу. Один из источников уверяет — якобы руководство рассталось с ним по отрицательным мотивам. Другой заявляет — начальник ушел на пенсию добровольно. В УФСИН по Татарстану пока не комментируют ни основания для увольнения, ни новое дело.

А повод был. Еще в конце января прогремела новость о поножовщине среди зэков, в результате которой один человек погиб, четверо получили травмы. Тогда в УФСИН подчеркивали — та четверка пыталась лишь разнять участников. Практически сразу прозвучала версия — конфликт был не столько бытовой, сколько идейный: представители «черной» масти, блатные, разошлись во взглядах на внутренний уклад колонии... с осужденными за тяжкие преступления гражданами из Средней Азии. СК возбудил уголовное дело об убийстве, из Москвы прибыла служебная проверка, были проверяющие и из прокуратуры.

Бывшему начальнику колонии №5 инкриминируют две взятки, а также превышение полномочий и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Максим Платонов / realnoevremya.ru

За несколько дней до поножовщины в одном из аккаунтов в соцсетях, в названии которого поминается ГУЛАГ, появилась публикация от имени жены одного из зэков пятой колонии. С обвинением, что Тихонов и замы «закрывают глаза на все, что делают блатные — в лагере играют в карты, курят наркотики и пьют самогон, но все это приносит деньги, а деньги сотрудники любят, а вот работать не любят!.. Поэтому все и спихнули на зеков, вернее на одного зека — Давлетшина, кличка «Фунтик». Любую проблему он решает: на проверку выгнать надо или порядок привести не важно, кушать надо или нарды в подарок, купить надо или ботинки порвались, все к нему...».

Можно предположить, что подобные сообщения не остались без внимания проверяющих. Ведь по данным источников «Реального времени», вышеназванный Давлетшин, наряду с бывшим «старшиной» зоны Абдусаламовым, уже отсидевшим свой срок, попали в оперативную разработку.

24 июня по материалам УФСБ по Татарстану в Зеленодольском отделе Следкома по РТ возбудили уголовное дело сразу по трем составам — воспрепятствование предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ), получение взятки в крупном размере группой лиц (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК) и посредничество такому взяточничеству (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК).

Выемки документов прошли и в самой колонии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

25 июня утром сотрудники ФСБ пришли домой к отставному подполковнику Евгению Тихонову. По данным источников «Реального времени», после увольнения со службы он занял не последнюю должность в одном из казанских ЧОПов. После обыска Тихонова увезли в Зеленодольск, на допрос к следователю по особо важным делам.



Выемки документации прошли и в самой свияжской колонии, где в тот день так и не дождались одного из трех заместителей — Романа Чумакова, отвечавшего за производство. На тот момент майор Чумаков также получил статус подозреваемого. К слову, начальника в это исправительное учреждение пока не назначили.

По данным источников «Реального времени», 27 июня двух офицеров привезли на арест в Зеленодольский горсуд, однако изучивший материалы представитель прокуратуры Булат Закиров попросил суд лишь продлить срок задержания на 72 часа и дать возможность следствию представить дополнительные материалы.

В субботу, 29 июня, ходатайства СК о заключении в СИЗО Тихонова и Чумакова горсуд удовлетворил.

В чем подозреваются граждане начальники?

Как стало известно «Реальному времени», обвинение ни одному из офицеров пока не предъявлено. Впрочем, это вопрос ближайших дней. Иначе, по истечении 10 суток с момента ареста, подозреваемых придется выпускать...

Вероятнее всего, арест будет обжалован. Впрочем, даже этот технический момент вступившие в дело адвокаты Ленар Мифтахиев и Дарья Мамаева комментировать вчера отказались. Напомним, клиентом Мифтахиева в этом году стал и другой VIP-представитель татарстанского УФСИН — уволенный и обвиненный во взятке начальник казанской колонии-поселения №18 Азат Сафин. Правда, под суд последнего отдали лишь за злоупотребление полномочиями.

Воздерживаются от комментариев пока и в Следкоме. При этом в пресс-службе УФСБ по Татарстану подтвердили факт задержания двух офицеров по подозрению во взятках.

По данным источников «Реального времени», вину Евгений Тихонов (справа) не признает. скриншот с сайта УФСИН по РТ

Фабулу коррупционного дела на общую сумму свыше 860 тысяч рублей источники «Реального времени» описывают так:

Эпизоды 1,2,3. «Откат» за бизнес на питании зэков в 755,5 тысячи: по версии силовиков, эту сумму начальник колонии Тихонов, его зам Чумаков и неустановленные должностные лица получили через двух осужденных от частного предпринимателя Власова с ноября 2022 года по март 2024 года. По договору с колонией Власов занимался организацией работы кафе для осужденных — завозил полуфабрикаты, из которых готовили блюда на продажу в режимном учреждении. При этом предварительно установлено — при первом разговоре с начальником колонии частник получил отказ, но позже к нему подошли двое зэков и дали понять — работу разрешат, если будет делиться прибылью. В деле указана сумма 755 тысяч 517 рублей, якобы полученных от Власова за 16 месяцев, то есть ежемесячно — по 47 тысяч.

Данный эпизод в СК квалифицировали сразу по трем статьям — превышение полномочий, помехи бизнесу и получение взятки. Ну а тем «подконтрольным» доверенным лицам из числа осужденных вменили посредничество взяточничеству.

Именно по этому делу задерживали подполковника и майора. Оба, как утверждают источники «Реального времени», назвали версию силовиков оговором. Как вариант, предложили другую — зэки просто воспользовались ситуацией и развели бизнесмена на деньги. Причем, если верить источникам, сделали это... в интересах самой колонии — якобы все получаемые «откаты» из прибыли кафе отправляли на нужды режимного учреждения!.. Чтобы выслужиться перед начальством...

После отставки подполковника Тихонова нового начальника в свияжскую колонию пока не назначили. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще один важный нюанс — чтобы открыть точку общепита на территории колонии требовалось согласие не только начальства колонии, но и вышестоящего руководства...

Эпизод 4. «Мобильная» взятка для подполковника: по версии СК и ФСБ, ради покровительства со стороны начальника свияжской колонии и послабления режима один из осужденных в сентябре — октябре 2023 года передал Тихонову Iphone 14 pro стоимостью 105 тысяч рублей. При этом, по мнению силовиков, взяткодатель рассчитывал, что подполковник в его интересах будет готов пойти и на нарушение закона.

Этот эпизод следователи квалифицировали как получение взятки должностным лицом за незаконные действия либо бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Один из источников уверяет — тот самый взяткодатель написал явку с повинной, правда уже после задержания по делу о посредничестве первой взятке. С учетом позиции этого посредника-взяткодателя в суде по ходатайству СК ему избрали запрет определенных действий.

Появятся ли в деле новые эпизоды — покажет время.

«Положенца» колонии №5 судили по делу тюремного ОПС

Исправительная колония в зеленодольском поселке Нижние Вязовые рассчитана на 1,5 тысячи сидельцев. По данным УФСИН, первые осужденные здесь появились еще в 30-х годах прошлого века, когда на базе совхоза ХОЗО НКВД ТАССР открыли исправительно-трудовую колонию на 200 человек. Через год наладили обработку меха, изготовление табуреток и овощных корзин. Численность осужденных росла.

В 1942-м свияжские зэки приняли активное участие в строительстве Волжской рокады — новой железной дороги, которая связала Сталинград с Саратовом, Сызранью, Ульяновском и Свияжском и в итоге стала залогом успеха Сталинградской битвы.

В свияжской колонии отбывает наказания осужденный за взятку экс-глава Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В 1943 году в Свияжске основали ремонтно-механический завод Главного управления лагерей железнодорожного строительства с литейным, кузнечным, электроремонтным и другими цехами. Здесь трудились и военнопленные. Именно на базу этого завода позже была переведена свияжская колония, уже насчитывающая 2 тысячи человек. В 1955-м ее перепрофилировали под колонию для несовершеннолетних, но работать на производстве подросткам было сложно, эксперимент по совместному содержанию малолеток со взрослыми преступниками признали провальным, в итоге в 1960-м детскую колонию закрыли, а на ее месте появилась исправительно-трудовая колония строгого режима №5. Под тем же номером она работает и поныне.

В Свияжске сидят за тяжкие преступления — убийства, наркотики, изнасилования. А также взятки в особо крупном. В свое время самым известным сидельцем этой «зоны» стал бывший глава Верхнего Услона Александр Тимофеев. На данный момент там отбывает наказания бывший глава Фонда соцстраха в Татарстане, отец пятерых детей Павел Лоханов.



На старте СВО именно из «пятерки», по данным источников «Реального времени», сотрудники ЧВК «Вагнер» набрали больше всего зэков-добровольцев. Отсюда ушел и позже погиб бывший инкассатор Игорь Богаченко, осужденный с подельниками за захват броневика с 63 миллионами.

Тайную сторону жизни исправительного учреждения приоткрыл судебный процесс по делу тюремного ОПС. Его деятельность, по версии обвинения, охватывала три СИЗО Подмосковья, две колонии Рязанской области и свияжскую ИК-5 периода 2017—2018 годов. Потерпевшими по делу были другие арестованные и осужденные. Их обложили данью на «черную масть». Всего у них вымогали 16,7 млн рублей — угрозами перевода в камеру гомосексуалистов и расправы над родней, а также побоями.

По приговору Зеленодольского горсуда, самый большой срок — 20,5 года колонии особого режима получил уроженец Азербайджанца Борис Авдиенко — по версии силовиков, в свияжской колонии он был ставленником грузинского «вора в законе» Реваза Кахмазова, он же Резо Тбилисский и Лоткинский и зять Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой.

Кахмазову заочно предъявлено обвинение в организации тюремного ОПС, серии вымогательств и занятии высшего положения в преступной иерархии. С апреля 2019-го он находится в международном розыске. Приговор в отношении других фигурантов в силу пока не вступил.