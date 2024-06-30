Автомобилисты стоят в очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края
Более 560 автомобилей ожидают проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту утром в воскресенье со стороны Тамани.
По сообщению телеграм-канала, который освещает ситуацию на автомобильных подходах к мосту, ожидание в очереди оценивается примерно в два часа. Со стороны Керчи очереди нет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.