В Казани прошли народные гулянья в честь святителя Тихона Амафунтского

В Татарстане после двухсотлетнего перерыва прошли народные гулянья в честь святителя Тихона Амафунтского. Праздник был возрожден по просьбе местных жителей, которые обратились с этой идеей два года назад. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В начале XX века здесь проходила воскресенская Тихоновская ярмарка. Она длилась несколько дней и включала в себя церковную службу, ремесленную ярмарку и народные гулянья. После революции традиция была забыта.

Это место имеет богатую историю. Археологами были найдены намогильные плиты, относящиеся к XIII—XIV столетиям. В 1665 году здесь основали Новоиерусалимский монастырь, через три года появился Воскресенский собор. За столетие он пережил разные события. В советское время здесь был жилой дом, но сегодня храм снова посещают прихожане. На территории подворья занимаются социальными проектами.

На территории Новоиерусалимского монастыря развернулись народные гулянья. Весь день для всех желающих проводили экскурсии по территории монастыря. Здесь бывал Лев Толстой, по парку гуляла императрица. Одно из самых старых деревьев не только на территории монастыря, но и самой Казани — Веймутова сосна. Ее посадила сама Екатерина Вторая в 1767 году, когда посещала Казань.

Все средства от благотворительной ярмарки пойдут на восстановление Новоиерусалимского архиерейского подворья.