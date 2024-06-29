Закрытие кафе в Казани после отравлений, досрочные выборы в Иране, пожар в общежитии с мигрантами
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 29 июня.
- На досрочных президентских выборах в Иране экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян вырвался вперед, обойдя консерватора Саида Джалили после подсчета 12 млн голосов. Представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами сообщил, что для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов, иначе 5 июля пройдет второй тур.
- В общежитии в Балашихе начался пожар, в результате которого погибли пять человек. По предварительной информации, там проживали иностранные граждане. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
- Суд приостановил деятельность кафе «Исфара» в Казани после регистрации четырех случаев кишечной инфекции у посетителей. Запрет введен на 90 суток. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
- Обязательная маркировка медицинских перчаток начнется с 1 марта 2025 года. Это уже седьмой тип медизделия, включенный в государственную систему маркировка «Честный знак». Решение принято в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке.
- На церемонии первого раунда драфта НХЛ в Лас-Вегасе были выбраны четыре российских хоккеиста: Иван Демидов («Монреаль», 5-й номер), Антон Силаев («Нью-Джерси», 10), Егор Сурин («Нэшвилл», 22) и Матвей Гридин («Калгари», 28).
- За ночь сбиты шесть БПЛА над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым, сообщили в Минобороны России.
Рената Валеева
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