В Казани пройдет международная агропромышленная выставка «Агроволга»

Фото: Максим Платонов

С 3 по 5 июля в казанском Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится международная агропромышленная выставка «Агроволга». Об этом напомнил раис Татарстана Рустам Минниханов на прошедшем в Доме правительства совещании.

— Будут представлены инновационные разработки в сельском хозяйстве, новые виды техники и оборудования, интересные опытно-демонстрационные поля, экспозиция предприятий АПК, различные семинары и круглые столы, — процитировала слова раиса его пресс-служба.

Планируется, что на Международной агропромышленной выставке «Агроволга 2024» встретятся свыше 15 тысяч специалистов АПК и более 400 компаний. Традиционно состоятся демонстрационные показы сельхозтехники, соревнование механизаторов «Трактор-шоу», конкурс племенных животных, деловые мероприятия, «АгроФудФест» и многое другое.

Напомним, что в 2022 году в выставке участвовали 420 компаний из 41 региона России, а также представители из Беларуси, Казахстана, Турции, Ирана, Южной Кореи, Нидерландов и Австралии.