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ЕС распространил часть антироссийских санкций на Беларусь

13:17, 29.06.2024
ЕС распространил часть антироссийских санкций на Беларусь
Фото: Christian Lue on Unsplash

Европейский Союз расширил санкции против Беларуси, применив к ней ряд ограничений, ранее введенных против России. Об этом сообщает ТАСС.

Под запрет попали:

  • импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти;
  • перевозка грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в Беларуси.

Кроме того, европейские компании обязали не допускать реэкспорт в Беларусь товаров, которые подпадают под ограничения.

Напомним, 24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России — ограничения коснулись ряда товаров и 116 российских граждан.

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