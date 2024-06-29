ЕС распространил часть антироссийских санкций на Беларусь

Европейский Союз расширил санкции против Беларуси, применив к ней ряд ограничений, ранее введенных против России. Об этом сообщает ТАСС.

Под запрет попали:

импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти;

перевозка грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в Беларуси.

Кроме того, европейские компании обязали не допускать реэкспорт в Беларусь товаров, которые подпадают под ограничения.

Напомним, 24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России — ограничения коснулись ряда товаров и 116 российских граждан.