За курение на территории школ и детсадов могут начать штрафовать

Фото: Динар Фатыхов

За курение на территории школ и детских садов предлагают начать штрафовать. Проект поправок в имеющийся закон внесло Госсобрание Башкортостана.

Депутаты хотят ввести повышенные штрафы за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов. Соответствующий документ уже доступен в электронной базе Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают дополнить существующий закон следующими словами: «на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций».

По их мнению, это позволит назначать административный штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей. Это, в свою очередь, усилит профилактическую составляющую законодательства.