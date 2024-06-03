«Мы первые и единственные в мире, кто перерабатывает нефть с отбором светлых нефтепродуктов более 95%»

Ко Дню химика в «ТАИФ-НК» наградили лучших работников

Фото: Альберт Муклоков

Амбициозные, целеустремленные, исполнительные, ответственные, преданные своему делу и родному предприятию. Речь идет о работниках «ТАИФ-НК». Ко Дню химика, который принято отмечать в последнее воскресенье мая, в заводоуправлении компании прошло чествование лучших работников нефтеперерабатывающей отрасли. В списке награжденных — 89 человек. О том, кто развивает нефтеперерабатывающую промышленность Татарстана, вкладывая в нее свои умения, силу и душу, — в материале «Реального времени».

«Прорывной шаг в нефтепереработке»

День химика в «ТАИФ-НК» принято отмечать в теплой и дружеской обстановке. Заводчане собираются вместе в актовом зале головного офиса компании, чтобы поделиться своими достижениями, победами и успехами.

Тем более что поводов для гордости немало, есть чем похвалиться, о чем рассказать. В приветственном слове генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков подчеркнул, что в этом году компания добилась одних из самых высоких значений отбора светлых нефтепродуктов среди мировых НПЗ.

Максим Новиков подчеркнул, что компания добилась самых высоких значений отбора светлых нефтепродуктов среди всех мировых НПЗ. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Добрый день, уважаемые коллеги, в «ТАИФ-НК» я работаю 24-й год, поэтому уже хочется сказать — родственники. Знаю все службы, каждого из вас люблю, ценю и уважаю. От всей души хочу поздравить всех с праздником — Днем химика. Если говорить о цифрах, то скажу одно. Мы первые и единственные в мире, кто перерабатывает тяжелую нефть с отбором светлых нефтепродуктов более 95%. Это было доказано последними тремя месяцами: в феврале, марте и апреле предприятие демонстрирует стабильно высокие результаты. Это очень дорогого нам стоило. Это прорывной шаг в нефтепереработке, — с гордостью сказал он.

Поблагодарить коллектив предприятия за безупречный труд и преданность делу приехал советник генерального директора по нефтехимии АО «ТАИФ» Фарид Минигулов. Спикер выразил уверенность в том, что впереди у амбициозной и профессиональной команды «ТАИФ-НК» еще много побед и мировых рекордов.

Фарид Минигулов выразил уверенность в том, что впереди у «ТАИФ-НК» еще много побед и мировых рекордов. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Весь коллектив «ТАИФ-НК» поздравляю с нашим профессиональным праздником. За прошедший год вы достигли серьезных успехов, достижений по выходу светлых нефтепродуктов. Это мировой рекорд, ближайшие наши соперники еще не скоро смогут нас догнать. Несмотря на возникающие трудности, я уверен, что прогресса, достижений новых значений в переработке нефти будет еще больше. Успехов вам и настойчивости, — сказал он.

«Не могу я уже без этого предприятия. Оно для меня родное»

После поздравительных речей началась самая приятная часть мероприятия — награждение лучших работников «ТАИФ-НК». Награды различного уровня получили 89 представителей нефтеперерабатывающего предприятия — от уборщиков помещений до руководителей.

Благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан был отмечен Виктор Бабич, приборист пятого разряда цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Нефтеперерабатывающего завода. Всю свою жизнь он отдал нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслям. В молодости работал на химкомбинате, пускал заводы. В 2000 году устроился на НПЗ, вошедший в 2005 году в состав «ТАИФ-НК».

Благодарностью Кабинета министров РТ был отмечен Виктор Бабич, приборист Нефтеперерабатывающего завода. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Пять лет назад Виктор Бабич ушел на заслуженный отдых, но уже через год вновь вернулся к любимому делу.

— Вышел на пенсию, думаю: все, хватит, отработал свое. Год дома просидел и вернулся, не могу я уже без этого предприятия. Оно для меня родное. Я с удовольствием иду на работу и с удовольствием ее заканчиваю. Вот это называется счастливый человек, — с улыбкой говорит он. — Химия — это вся жизнь. Молодым хочу пожелать быть трудолюбивыми и ответственными. Вот это самое главное. Спасибо большое руководству за оказанное доверие. Все любят, когда к ним относятся с уважением, ценят твой труд. От этого хочется работать еще лучше.

Почетной грамотой главы Нижнекамского муниципального района за многолетний добросовестный и большой вклад в развитие нефтехимической промышленности был отмечен оператор технологических установок завода Бензинов Виктор Егоров. На предприятии он трудится 20 лет. Устроился на завод еще на стадии строительства. Участвовал в пусковых операциях. За эти годы так прикипел к своей работе, что называет коллектив второй семьей.

Почетной грамотой главы Нижнекамского муниципального района был отмечен оператор технологических установок завода Бензинов Виктор Егоров. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Хочу поблагодарить руководство за оказанное доверие, высокую оценку моего труда. Очень отрадно было сегодня получить награду. Желаю всему коллективу новых открытий и достижений. Мы все болеем за одно дело, прилагаем все старания для процветания родного предприятия, — признался корреспонденту «Реального времени» Виктор Егоров.



«Труд производственников очень сложный и востребованный»



Благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан в этот день был награжден Андрей Хохлянцев, оператор технологических установок шестого разряда цеха каталитического крекинга сернистых нефтепродуктов завода Бензинов.



— Очень удивлен. Спасибо руководству предприятия за оказанное доверие. В июле будет 19 лет, как я работаю оператором в «ТАИФ-НК». Все эти годы чувствую стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Поздравляю всех коллег с Днем химика. Желаю успехов в труде и новых профессиональных побед, — сказал он.

Благодарностью Кабинета министров РТ был награжден оператор технологических установок завода Бензинов Андрей Хохлянцев. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» был отмечен Данир Харрасов, машинист технологических насосов 5-го разряда цеха коммуникаций основных производств и производственной канализации Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.



За пять лет, что Данир работает в «ТАИФ-НК», он смог вырасти от машиниста до и. о. начальника смены. По его словам, секрет успеха карьерного роста в «ТАИФ-НК» прост: главное — быть трудолюбивым, развиваться профессионально, любить дело, которым занимаешься, прислушиваться к наставникам и предлагать свои идеи.

Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» был отмечен машинист технологических насосов КГПТО Данир Харрасов. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— До «ТАИФ-НК» работал в разных организациях, когда появилась возможность, сразу устроился сюда машинистом пятого разряда. Я слежу за исправностью оборудования. Если что-то ломается, то направляю на ремонт, стараюсь и сам помочь, чтобы ремонт прошел как можно быстрее. С недавнего времени являюсь и. о. начальника смены. Непривычно в новой должности, чувствую сильную ответственность перед коллегами. Сегодня я могу сказать, что предприятие мне дало не только стабильность, квартиру, машину, но и возможность развиваться в профессиональном плане, — с уверенностью сказал Данир.



В этот день в адрес работников предприятия прозвучало много теплых слов и пожеланий. Главный инженер «ТАИФ-НК» Алексей Храмов признался, что гордится тем, что является частью этой большой и дружной команды.



— Наш труд, труд производственников, очень сложный и востребованный, особенно в текущей ситуации. Я горжусь, что работаю в коллективе «ТАИФ-НК». Искренне поздравляю вас и ваши семьи с Днем химика. Желаю здоровья, достатка и добра, — обратился он к присутствующим в зале.

По случаю Дня химика прошел праздничный концерт. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

В завершение ведущие мероприятия подчеркнули, что в «ТАИФ-НК» трудятся талантливые, целеустремленные и надежные профессионалы, благодаря мастерству которых предприятие из года в год внедряет новые технологии и наращивает объем и качество производимой продукции.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru