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Союз хлебопроизводителей РТ

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Общая информация

Союз Хлебопроизводителей Республики Татарстан создан в 2006г., и является некоммерческой организацией, объединяющей 12 хлебозаводов, 1 мукомольное предприятие, а также Казанский национальный исследовательский технологический университет и профессиональный лицей.


Союза занимается взаимодействием и координацией деятельности членов Союза, представлением и защитой их общих, прав и интересов, объединением хлебопроизводителей Республики Татарстан, а главное - содействием популяризации хлебопекарного и мукомольного дела, укреплением авторитета профессии, сохранением и развитием традиций хлебопечения, расширением профессиональных связей хлебопеков Татарстана и России.

Руководитель - Никифоров Ильдар Афанасьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. казань, ул. Хади Такташа, 1
  • Телефон: (843) 277-96-76
  • Email: souz_hleb@mail.ru
  • Сайт: www.souzhleb.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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