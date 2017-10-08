Союз хлебопроизводителей РТ
Общая информация
Союз Хлебопроизводителей Республики Татарстан создан в 2006г., и является некоммерческой организацией, объединяющей 12 хлебозаводов, 1 мукомольное предприятие, а также Казанский национальный исследовательский технологический университет и профессиональный лицей.
Союза занимается взаимодействием и координацией деятельности членов Союза, представлением и защитой их общих, прав и интересов, объединением хлебопроизводителей Республики Татарстан, а главное - содействием популяризации хлебопекарного и мукомольного дела, укреплением авторитета профессии, сохранением и развитием традиций хлебопечения, расширением профессиональных связей хлебопеков Татарстана и России.
Руководитель - Никифоров Ильдар Афанасьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. казань, ул. Хади Такташа, 1
- Телефон: (843) 277-96-76
- Email: souz_hleb@mail.ru
- Сайт: www.souzhleb.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017