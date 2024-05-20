Как привлечь кадры в халяль-индустрию и организовать более качественный экспорт

KazanForum-2024, турнир поваров, премьера балета «Грек Зорба», будущий центр исламского просвещения: итоги программы «Семь дней»

Фото: Динар Фатыхов

Актуальные репортажи с международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», конкурс молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, премьера Нуриевского фестиваля «Грек Зорба» и показ мусульманской моды. Люди, явления, события, которые привлекли внимание корреспондентов телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «Семь дней» от «Реального времени».

Колыбель российского ислама



Прошедший международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная тема программы «Семь дней». Ее ведущий Ильшат Аминов отметил: в то время, когда президент России Владимир Путин в Китае лично мостил новые стратегические маршруты в Поднебесную, в Казани раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин продолжили строить мосты между Россией и исламским миром.



Ильшат Аминов назвал Татарстан колыбелью российского ислама. Именно в республике идет диалог России с представителями исламской цивилизации, которая тоже столкнулась в кровавом конфликте с западной цивилизацией на земле Палестины. Многие мусульманские государства поддержали Россию, которая бросила прямой вызов Соединенным Штатам Америки, западной цивилизации и ее доминированию в мире.

Прошедший международный экономический форум Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная тема программы «Семь дней». фото Динара Фатыхова

«KazanForum — это хорошая площадка. Против нас были введены незаконные ограничения от стран, которые ориентируются на другие ценности. Исламский мир всегда поддерживал Россию, мы это очень ценим. На нашем форуме мы можем обсудить стратегические большие проекты наших стран, среди которых коридор «Север — Юг», исламский банкинг, развитие туризма и многое другое», — отметил Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании форума.

Насыщенная деловая повестка форума включала себя десятки сессий и панельных дискуссий по самым актуальным темам. Основные вопросы касались геополитики, экономики и безопасности в эпоху нестабильности и разрастания зоны конфликтности по всему миру. Особняком стояла тема исламского или, как его еще называют, партнерского финансирования.

Под эгидой «халяль»

На полях международного форума с разных сторон обсуждалась тема «халяль». Ведущий программы Ильшат Аминов отметил, что халяль — это не только правильная пища для мусульман, а скорее образ жизни, который базируется на законах ислама.



В дни форума в Агропромпарке на халяль-ярмарке свою продукцию представили 57 российских компаний из 10 регионов и 15 зарубежных — из Афганистана, Казахстана, Киргизии, Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджана, Малайзии и Индонезии.



Главная задача выставки заключалась в том, чтобы поддержать производителей, развить российские и международные связи, освоить новые рынки импорта и экспорта. Эксперты, в свою очередь, задались вопросом, как привлечь кадры в халяль-индустрию и организовать более качественный экспорт халяльной продукции.

В Татарстане по итогам прошлого года из 450 миллионов долларов экспорта продукции агропромышленного комплекса всего 12 миллионов долларов — это продукция по стандарту халяль. На этот год план достичь 16 миллионов долларов.



Россия за последние годы успешно продвинулась в разработке как собственных стандартов халяль, так и в изучении сертификации других стран, в первую очередь ближневосточных. Сертификат дает абсолютную гарантию чистоты продукта, для экономики — возможности расширенного экспорта. Однако в России с этим не все так просто.



Дело в том, что у всех разные требования, разной степени жесткости. Задача — синхронизировать этот процесс. До недавнего времени в России отсутствовали органы по сертификации халяль, аккредитованные госструктурами. Для дальнейшего расширения экспорта продукции халяль требуется признание российских органов сертификации в основных системах экспортеров. Речь идет об ОАЭ, Малайзии, Индонезии.



Тем не менее сертификаты Роскачества халяль уже признаются и принимаются в Омане, Кувейте, Узбекистане, Таджикистане и других странах. Предстоит освоить рынки Алжира, Пакистана, Ирана, Индонезии.

Главная задача выставки заключалась в том, чтобы поддержать производителей, развить российские и международные связи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь же в рамках форума подвели итоги конкурса молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, который в этом году приобрел статус международного. В турнире приняли участие шеф-повара из 13 стран мира. Особенностью конкурса стало то, что блюда смогли попробовать не только члены жюри, но и все посетители KazanForum. Показать свое мастерство приехали молодые специалисты из Египта, Малайзии, Казахстана, Ирана и многих других государств.



К концу недели на форуме презентовали новый проект Muslim friendly. В республике и регионах России будут выдавать сертификаты соответствия этому стандарту организации. «Муслим френдли — что может быть более говорящим? Халяль-индустрия развивается быстрыми темпами. И мы — уже часть этого мира, мира большой мусульманской дружбы», — отметила в своем сюжете корреспондент Диляра Юсупова.



20 тысяч участников из 80 стран

Всего экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» объединил 20 тысяч участников из 80 стран, 84 субъектов России. В эксклюзивных интервью корреспондентам ТНВ зарубежные гости рассказали о значении форума в международной повестке, сближении с Россией и планах на будущее. Еще один сюжет программы «Семь дней» был посвящен дипломатическим встречам Рустама Минниханова с представителями стран исламского мира.



Татарстан — привлекательный для инвесторов регион. Республика может предложить миру автомобили, суда, вертолеты, нефтехимию. Есть интерес к сфере туризма, расширению культурного обмена, науки. В программе отметили, что государства исламской цивилизации — надежные партнеры в обустройстве нового многополярного мира, обеспечении международной безопасности.

Государства исламской цивилизации — надежные партнеры в обустройстве нового многополярного мира. взято с сайта tatarstan.ru

Зашла речь о развитии гуманитарных направлений, логистических цепочках. Среди давних друзей России в целом и Татарстана отметили Объединенные Арабские Эмираты. Участники форума посетовали на отсутствие прямого воздушного сообщения между Татарстаном и Катаром. На каждой встрече заходил разговор о мире. Гости подчеркивали, что ислам — мирная религия. Говорили об этом и с представителями Палестины.



«Любовь к родине — это и есть проявление веры»



В России вновь обострилась проблема, связанная с трудовыми мигрантами из соседних республик. После известных трагических событий дискуссии на эту тему становятся все более радикальными. Раздаются призывы избавиться от всех среднеазиатских рабочих, но не предлагается решение проблемы.



Работать в России некому, об этом говорят цифры статистики, которая регистрирует рекордно низкий уровень безработицы в стране. Он составляет около 3%. Ильшат Аминов подчеркнул, что это вовсе не достижение, а скорее симптомы тяжелой болезни — нехватки рабочих рук, сдерживающей развитие экономики. По его словам, нужно создавать все условия для привлечения трудовых ресурсов в нашу страну, не слушать популистов и недалеких националистов.

И тут без опыта Татарстана никак не обойтись. В республике созданы необходимые условия для адаптации приезжающих мигрантов из мусульманских государств. В очень тяжелой борьбе в республике смогли сохранить традиционный, толерантный ислам от попыток проникновения радикальных течений.

В республике созданы необходимые условия для адаптации приезжающих мигрантов из мусульманских государств. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сюжете корреспондента Ильзиры Юзаевой зашла речь о татарских религиозных деятелях, точнее, об их встрече. Впервые она состоялась в 2010 году. В этом году форум собрал свыше 1000 делегатов — представителей мусульманского духовенства из 77 регионов Российской Федерации. Гости задумались, как сохранить и приумножить духовное наследие, традиции в исламе.



Религиозные деятели углубились в историю. Ислам в Поволжском регионе, как известно, стал распространяться с VII века, задолго до его официального принятия в 922 году. Секретарь дипломатической миссии из Багдада Ибн Фадлан в своих записях так и отмечал, что в момент визита представителей посольства в Булгарских городах, таких как Булгар, Биляр, Казан, Саксин, Кашан, Алабуга, Жукетау, уже действовали мечети и медресе.



Восточная цивилизация, которая в средние века переживала период своего глобального расцвета, внесла огромный вклад в развитие на наших территориях медицины, философии, арифметики, экономики, литературы и даже социологии (даже эта наука произошла от отца социологии ибн Халдуна), но и татарский мир, вобравший в себя все это богатство Востока, внес последствии огромный вклад в общемировую копилку ценностей.

Татары-мусульмане веками живут в соседстве с другими народами и религиями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И сегодня в разных областях и регионах России локальные мусульманские общины являются не только центрами религиозного просвещения, но также духовными институтами по сохранению и развитию языка и культуры народа. Татары-мусульмане веками живут в соседстве с другими народами и религиями. Одно из изречений Пророка Мухаммада гласит: «Любовь к родине — это и есть проявление веры». Россия — это государство, в становлении и защите которого татары-мусульмане всегда принимали самое активное участие.



На сходе татарских имамов также представили традиционный татарский минарет. Скоро он будет возвышаться в центре Москвы. Среди храмов традиционных религий на территории в 3 гектара расположится центр исламского просвещения из нескольких зданий, в котором будут места и для моления, и для просветительской работы.



Триумф победы жизни над смертью



Яркое событие произошло в культурной жизни столицы Татарстана. Нуриевский фестиваль в Казани открылся балетом «Грек Зорба» хореографа с мировым именем Лорки Мясина. Постановка символизирует триумф победы жизни над смертью, ее ставили в 27 странах мира.

Нуриевский фестиваль в Казани открылся балетом «Грек Зорба» хореографа с мировым именем Лорки Мясина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Корреспонденты «Семи дней» встретились с Леонидом Мясиным. Его отец Леонид Федорович Мясин в 1914 году уехал в Париж по приглашению Сергея Дягилева — был солистом и постановщиком «Русских сезонов», одним из двух премьеров Дягилева наряду с Нижинским. Сам Лорка Мясин родился в Нью-Йорке и всю жизнь занимался балетом: танцевал сам и выступал в качестве хореографа-постановщика. В России до сих пор не было поставлено ни одного из его спектаклей — казанская премьера стала дебютом на исторической родине.



Подробно об этом, а также о прошедшем в рамках международного форума показа мусульманской моды, смотрите в свежем выпуске «Семь дней». Напомним, программа выходит в эфир по воскресеньям в 19.00 и 22.00. Повтор можно посмотреть по понедельникам в 13.00, а также на сайте телеканала.

