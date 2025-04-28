УНИКС вырвал путевку в полуфинал Лиги, «всухую» разобравшись с «Автодором»

Следующим соперником, вероятно, станет ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

УНИКСу надо улучшить оборону

Казанский УНИКС все-таки вырвал путевку в полуфинал Единой лиги ВТБ, одержав победу над «Автодором» в Саратове. Игра закончилась с зеркальным счетом 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23).

После двух убедительных побед на домашнем паркете могло сложиться обманчивое впечатление о легкости предстоящего матча. Однако чужие стены всегда таят в себе скрытую угрозу. Память о недавней встрече команд в Саратове добавляла интриги. Тогда казанцам с трудом удалось вырвать победу с минимальным отрывом (73:71).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо спортивной составляющей, на плечи игроков давил груз ответственности за поддержание традиции. Казанская команда на протяжении шести сезонов подряд, начиная с 2019 года, неизменно одерживала победу со счетом 3:0 в четвертьфиналах. Но с этим они справились.

Последние игры показали, что УНИКС значительно прибавил в атакующем плане. К уже зарекомендовавшим себя лидерам — ДеВону Акун-Перселлу, Джалену Рейнольдсу и Маркосу Найту — успешно присоединился новобранец Маркус Кин. Старается от него не отставать и россиянин Андрей Лопатин. Яркой звездой этой встречи стал и Дэрран Хиллиард, набравший 20 очков за матч.

Однако главный тренер казанской команды Велимир Перасович акцентировал внимание на необходимости улучшения обороны. «Нам необходимо чаще использовать ротацию состава, и некоторым игрокам нужно быстрее адаптироваться к новым ролям», — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новичок Хиллиард — новая звезда матча

В предыдущих матчах серии «Автодор» выигрывал стартовые отрезки, и теперь перед УНИКСом стояла задача переломить эту тенденцию. При этом за первые шесть минут матча казанцы не реализовали ни одной из двух попыток дальних бросков, но успели заработать три командных фола.

Примечательным событием стартового отрезка стало решение Велимира Перасовича выпустить на площадку непривычную стартовую пятерку, заменив ДеВона Акун-Перселла на Дэррана Хиллиарда.

Несмотря на то, что новичок команды еще не успел полностью сыграться с партнерами, он обладает ценными качествами: хорошей работой ног, позволяющей создавать себе пространство для броска, и умением прорываться к кольцу, продавливая оборону соперника.

Дэрран Хиллиард. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС ощущал себя крайне уверенно вблизи кольца «Автодора», и как результат — первая четверть завершилась с преимуществом в 12 очков в пользу казанской команды.

Казанцы активно оказывали давление на соперника, раз за разом ловя его на ошибках. Так, Рейнольдс в момент попытки заблокировать бросок Брайанта Кроуфорда переусердствовал и по инерции вылетел за пределы площадки — прямо на стол судей. В этот же момент Лопатин отметился точным трехочковым. После очередной потери мяча игроком «Автодора» Найт предпринял попытку набрать два очка, однако наткнулся на блок-шот Джамала Джонсона. Ситуацию спас его сокомандник Акун-Перселл, подхвативший мяч и завершивший атаку. К этому моменту преимущество УНИКСа над соперником достигло уже 15 очков — 18:33.



Кульминацией второй четверти стал эпизод, в котором Джонсон предпринял попытку заблокировать бросок Исмаэля Бако, одного из лучших блокирующих текущего чемпионата. И его попытка увенчалась успехом!

Легионеры «Автодора» просто хотели домой

При счете 28:59 в пользу УНИКСа в третьей четверти представить себе сценарий, при котором «Автодор» сможет переломить ход игры и вернуть себе преимущество, казалось практически невозможным. Для этого УНИКСу пришлось бы полностью потерять концентрацию. Бако перестал бы демонстрировать эффектные данки, а Беленицкий перестал бы поражать кольцо соперника точными бросками из-за угла.

Вторая половина не изобиловала яркими моментами в исполнении УНИКСа. «Автодор» так и не смог найти свою игру на протяжении всего матча. По мнению некоторых болельщиков, команда попросту хотела поскорее завершить игру и отправиться домой.

УНИКС вышел в полуфинал турнира, где его ожидает встреча со следующим соперником. По предварительной информации, им станет ЦСКА.

Статистика встречи:

«Автодор» — УНИКС — 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23)

Лидеры саратовцев: Джонс (17), Агада (10 + 5 передач), Беслач (9 + 10 подборов)

Лидеры казанцев: Хиллиард (20), Рейнольдс (19 + 6 подборов), Акун-Перселл (12), Бако (11), Найт (10 + 5 передач)

Рената Валеева