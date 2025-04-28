«Ак Барс» перенес на среду пресс-конференцию по итогам сезона

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-конференция «Ак Барса» по итогам прошедшего сезона состоится на день позже запланированного. Мероприятие перенесено со вторника на среду.

Итоги сезона будут подведены 30 апреля в 11.00 по московскому времени. На вопросы журналистов ответят генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции. В плей-офф команда Гатиятулина вылетела после второго раунда, уступив в шести матчах московскому «Динамо».

Ранее сообщалось об интересе «Ак Барса» к экс-форварду СКА Евгению Кузнецову.

Зульфат Шафигуллин