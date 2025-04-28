Никита Шлейхер выступит в Китае

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Со 2 по 4 мая в Пекине пройдет суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду. В составе сборной России выступит спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер, который заявлен в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Русланом Терновым.

В настоящее время оба тренируются в Москве на базе бассейна в Олимпийской деревне. Выезд в Китай планируется в конце апреля.