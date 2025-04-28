European Aquatics допустила российских спортсменов к участию в юниорских соревнованиях

Фото: Максим Платонов

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах на юниорском уровне, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях, за исключением водного поло. Групповые и командные выступления, включая синхронное плавание, командные соревнования в прыжках в воду, эстафетное плавание и плавание на открытой воде, для российских участников исключены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее European Aquatics отказывалась допускать российских спортсменов, однако теперь присоединилась к позиции World Aquatics, которая разрешает участие россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Ближайшие юниорские соревнования, на которых могут выступить российские спортсмены, — чемпионат Европы по прыжкам в воду в Греции (23-29 июня) и юниорское первенство Европы по плаванию в Словакии (1-6 июля).

Напомним, что главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что со следующего года российские пловцы будут проходить два отборочных турнира для участия в чемпионате мира.

Анастасия Фартыгина