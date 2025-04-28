В первом квартале 2025 года «Лизинг-Трейд» показал рост и сфокусировался на устойчивости
Консервативный подход к рискам, сформированный в 2024 году, продолжает приносить результаты
Начало 2025 года "Лизинг-Трейд" встретил в рамках обновленной стратегии — с акцентом на устойчивое развитие, работу с проверенными клиентами и рост в приоритетных сегментах. Консервативный подход к рискам, сформированный в 2024 году, продолжает приносить результаты: несмотря на корректировку спроса на рынке, компания сохраняет стабильные финансовые показатели и уверенно движется в выбранном направлении.
Ключевые итоги первого квартала 2025 года:
- Объем нового бизнеса — 603 млн руб.
- Средний чек по сделкам купли-продажи достиг 9,6 млн руб. (против 9 млн руб. в 2024 г.).
- Средний срок договоров лизинга — 42 месяца.
- Размер лизингового портфеля составил 8,15 млрд руб.
- Чистый долг снизился до 5,31 млрд руб.
- Коэффициент покрытия долга платежами — 1,53.
Финансирование остается диверсифицированным. На конец первого квартала 2025 г. в структуре задолженности:
- банковские кредиты — 3,64 млрд руб.
- облигационные займы — 1,89 млрд руб.
- прочие источники — 238 млн руб.
В ответ на изменения на рынке компания пересмотрела подход к формированию портфеля: теперь еще больше внимания уделяется качеству заемщиков, уровню их долговой нагрузки и устойчивости бизнеса в текущих реалиях. Это помогает сохранять баланс между объемами продаж и рисками. В приоритете остаются направления с высокой ликвидностью — недвижимость и оборудование.
Доступ к финансированию по-прежнему остается широким: кредитные линии открыты для «Лизинг-Трейда» более чем в 20 банках. Это позволяет гибко планировать развитие и уверенно смотреть в будущее.
Качество клиентского портфеля стабильно высокое: просрочка по платежам на срок до 60 дней составляет всего 1,84%.
В первом квартале в Санкт-Петербурге открылся еще один офис. Региональное развитие останется в фокусе: в планах на ближайшие месяцы — расширение присутствия в Москве и запуск новых подразделений.
«Лизинг-Трейд» и дальше будет придерживаться выверенного консервативного подхода как минимум до середины 2025 года.
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