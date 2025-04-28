В Татарстане с начала года произошло 1320 пожаров

Фото: Михаил Захаров

С начала года в Татарстане зафиксировано 1320 пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора на площади более 14 гектаров. По сравнению с прошлым годом количество возгораний выросло на 33%, при этом число погибших снизилось на 2 случая (до 46 человек), а травмированных — на 37% (до 47 человек). Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Татарстану Максим Трущин.

Наиболее проблемные районы: Нижнекамский (59 пожаров), Казань (56), Набережные Челны (41), Тукаевский (31) и Зеленодольский (21). В республике уже произошло два случая перехода огня с травы на строения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пожарные службы выполняют более 40 выездов ежедневно, причем 90% вызовов связаны с горением сухой растительности. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций введен особый противопожарный режим, запрещено использование пиротехники 1—3 класса и китайских фейерверков.

За несанкционированное сжигание мусора и травы привлечены к ответственности 16 граждан и одно должностное лицо. По результатам 22 проверок выявлено 75 нарушений в 32 населенных пунктах, к административной ответственности привлечены 11 должностных лиц.

До 31 мая действует запрет на приготовление шашлыков в 122 населенных пунктах и садоводческих товариществах, граничащих с лесными массивами.

Матвей Гавриков