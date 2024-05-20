День в истории 20 мая: первый атлас, Зеленский стал президентом, взятие Артемовска, День Волги
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 мая 2024 года
Сегодня в России отмечают всемирные праздники — День метрологии и День травматолога, и российский — День Волги. 108 лет назад родился прототип главного героя «Повести о настоящем человеке» Алексей Маресьев, 137 лет назад за попытку покушения на императора Александра III был казнен старший брат Ленина Александр Ульянов, 454 года назад был напечатан первый в мире географический атлас. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Его проведет раис Татарстана Рустам Минниханов.
Кто родился: Оноре де Бальзак и Габдулла Кариев
- 1557 — русский царь в 1584—1598 годах, последний царь из династии Рюриковичей Федор I Иоаннович (скончался 17 января 1598 года). Фактически во время его царствования правил Борис Годунов, который и стал его преемником.
- 1772 — английский изобретатель и пионер ракетного оружия Уильям Конгрив (скончался 16 мая 1828 года). Известен как изобретатель боевых ракет Конгрива.
- 1799 — французский писатель Оноре де Бальзак (скончался 18 августа 1850 года). Автор таких романов, как «Шагреневая кожа», «Отец Горио», «Гобсек», «Евгения Гранде», «Блеск и нищета куртизанок» и др.
- 1840 — российский физиолог, декан медуниверситета и ректор Казанского императорского университета Николай Ковалевский (скончался 17 сентября 1891 года). Его жизнь была тесно связана с вузом (ныне КФУ). В его стенах он окончил медицинский факультет и, продолжая научную деятельность, вскоре возглавил его. С 1880 по 1882 годы он был ректором Казанского университета. Именно его принято считать основателем Казанской школы физиологов.
- 1851 — американский изобретатель граммофона и микрофона, конструктор летательных аппаратов Эмиль Берлинер (скончался 3 августа 1931 года).
- 1886 — татарский актер и режиссер, один из основоположников татарского национального театра Габдулла Кариев (скончался 28 января 1920 года). Его коллега Карим Тинчурин писал, что Кариев открыл новую страницу в истории татарской культуры: «по праву является единственным руководителем татарского театра в его начальном периоде». Он многое ставил ему в заслугу: «придание впервые татарскому театру формы; впервые верная трактовка и исполнение татарских типов; духовное приближение татарского театра к народу». Имя Кариева в Казани носят Татарский государственный ТЮЗ и улица.
- 1913 — американский инженер-электроник, соучредитель компании Hewlett-Packard Уильям Хьюлетт (скончался 12 января 2001 года).
- 1916 — советский летчик, Герой Советского Союза Алексей Маресьев (скончался 18 мая 2001 года). Прототип главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
- 1939 — советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев (скончался 2 октября 2018 года).
- 1943 — татарский актер Айдар Хафиз (скончался 13 декабря 2020 года). Он успел потрудиться в ДК имени Ленина режиссером, в театре кукол — администратором, в филармонии — мастером художественного слова. Но с 1978 года до смерти в 2020-м служил Камаловскому театру.
- 1956 — русский писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Известен как автор детективных романов о приключениях Эраста Фандорина.
- 1958 — советский и российский актер Алексей Гуськов. В кино сыграл более 70 ролей. Дебютировал в фильме «Личное дело судьи Ивановой», снимался в картинах «Волкодав», «Классик», «Граница. Таежный роман» и др.
- 1967 — российский актер Гоша Куценко. Известен благодаря участию в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Любовь-морковь», «Любовь-морковь — 2» и др.
Кто скончался: Христофор Колумб и Олег Янковский
- 1506 — испанский мореплаватель и открыватель новых земель Христофор Колумб (родился 31 октября 1451 года). Всемирно известен открытием Америки.
- 1945 — советский и российский геохимик и минералог, один из основоположников геохимии Александр Ферсман (родился 8 ноября 1883 года).
- 2007 — советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Валентина Леонтьева (родилась 1 августа 1923 года).
- 2009 — советский и российский актер Олег Янковский (родился 23 февраля 1944 года). Известен по ролям в фильмах «Зеркало», «Ностальгия», «Полеты во сне и наяву», «Крейцерова соната», «Мой ласковый и нежный зверь», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Доктор Живаго», «Анна Каренина».
- 2009 — британская киноактриса Люси Гордон (родилась 22 мая 1980 года). Наиболее известна по ролям в фильмах «Четыре пера», «Красотки» и «Человек-паук 3: Враг в отражении».
- 2011 — основатель и первый ректор Института экономики, управления и права Виталий Тимирясов (родился 6 сентября 1937 года).
- 2017 — зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и первый президент Удмуртии Александр Волков (родился 5 декабря 1951 года).
- 2022 — музыкант и лидер группы «Листья травы» Владислав Листков (родился 19 ноября 1973 года). Он был ведущим на БИМ-радио, а на ТНВ вел программу «Джазовый перекресток».
Праздники: Дни Волги и метрологии
- Всемирный день метрологии. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции». На ее основе была создана межправительственная Международная организация мер и весов, цель которой — единство системы измерений во всех странах, подписавших Конвенцию. В России, также подписавшей этот документ, Всемирный день метрологии празднуют с 2004 года.
- Всемирный день травматолога. Праздник официально не утвержден, но признан во всем мире. Широкими и масштабными празднествами он не сопровождается, но в профильных медицинских учреждениях и образовательных организациях в честь этой даты проводят концерты, награждают специалистов и всячески отмечают представителей профессии. В научном сообществе в этот день принято проводить тематические семинары и конференции на тему травматологии.
- Всемирный день пчел. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Дата празднования была выбрана в память о словенце Антоне Янше, считающемся одним из основоположников современного пчеловодства. Цель празднования этого дня — показать, какое важное значение медоносные пчелы играют в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства. Помимо этого, учредители праздника хотят привлечь внимание населения планеты к проблемам, из-за которых популяция пчел снижается.
- День Волги. Впервые он прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения форума «Великие реки — 2008». Затем к празднованию присоединились и другие регионы России, в том числе Татарстан. Праздник призван привлечь внимание человечества и властей к проблеме сохранения водного объекта. Традиционно в этот день жители регионов, где протекает Волга, выходят на экологические акции на ее берега, организуют тематические развлекательно-просветительские мероприятия.
- День национального траура в Южной Осетии. В этот день повсеместно проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв Зарской трагедии 1992 года. Тогда на объездной дороге близ осетинского села Зар вооруженными силами Грузии в упор были расстреляны несколько машин с беженцами, которые направлялись из Южной Осетии в Северную. В результате погибли 36 человек — преимущественно дети, женщины, старики. Возраст убитых составлял от 7 до 70 лет.
События в истории: день рождения джинсов, казнь брата Ленина
- 1570 — в Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас. Он состоял из 53 карт большого формата. К каждой из них прилагался подробный пояснительный географический текст.
- 1742 — русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии — мыса, который впоследствии назвали его именем. В настоящее время на мысе Челюскина — самой северной точке полуострова Таймыр и материковой Азии — находится полярная станция — радиометеорологический центр, где зимуют от восьми до 10 человек. Здесь же расположен и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».
- 1873 — фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах фирмы появляется знаменитый кожаный лейбл Levi’s.
- 1882 — заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России. Он положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны.
- 1883 — началось извержение вулкана Кракатау, одно из наиболее разрушительных в мировой истории. Оно завершилось серией мощных взрывов 26 и 27 августа, в результате которых большая часть острова Кракатау была уничтожена.
- 1887 — за попытку покушения на императора Александра III повешены старший брат Владимира Ленина Александр Ульянов и его соратники. При обыске у них нашли три бомбы, револьвер и программу исполкома «Народной воли». Попытка покушения на царя окончилась разгромом организации. Участников и организаторов покушения — всего насчитывалось 15 человек — судили 15—19 апреля. Сначала суд приговорил к смертной казни всех, но Александр III утвердил высшую меру только пятерым.
- 1904 — в Казани в новой колокольне Богоявленской церкви освятили храм в память третьего обретения Честной Главы Святого Иоанна Предтечи. Он был обустроен во втором ярусе колокольни, где, как следовало из ведомости церкви, имелось «помещение, предназначенное для устройства в нем храма в память пожертвователя на постройку колокольни Кривоносова». Описывается храм как холодный и однопрестольный.
- 1942 — учрежден орден Отечественной войны I и II степени. Это первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Орденом награждались лица состава Красной Армии, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск. Особо оговаривалось право на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в победу над врагом. Всего орденом Отечественной войны I степени было совершено около 2,5 млн награждений, орденом Отечественной войны II степени — около 6,7 млн награждений.
- 1942 — завершилась Керченская десантная операция советских войск. Несмотря на первоначальный успех операции, закончилась она крупной неудачей. Все три советские армии были разбиты противником, общие потери составили более 300 тысяч человек, а также 1 100 орудий и 250 танков. Потери немцев составили всего 10 тысяч человек. Операция сыграла важную роль в обороне Крыма и Кавказа, она тяжело отразилась на судьбе осажденного Севастополя и облегчила фашистской Германии наступление на Кавказ. В честь погибших участников Керченского десанта в Феодосии установлен памятник.
- 1991 — в СССР был принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. Он ознаменовал снятие ограничений с загранпоездок.
- 2019 — Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государств.
- 2022 — в столице Татарстана прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети, которую планировалось построить на территории бывшего парка «Кырлай». Позже локацию храма решили сменить.
- 2022 — руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике.
*признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов