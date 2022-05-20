В столице Татарстана прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети — видео
В столице Татарстана прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети, которую построят на территории бывшего парка «Кырлай».
Участников церемонии ожидает культурно-просветительская программа с исполнением сур Корана, традиционных мунаджатов и историко-культурным видеорядом.
Перед началом торжественной церемонии на площадке бывшего парка «Кырлай» прошло коллективное чтение намаза. Само строительство Соборной мечети планируют начать осенью этого года. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек.
Строительство мечети обсуждалось давно. В январе этого года президент республики Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю, — на тот момент это было только примерное место. О том, что объект возведут на территории бывшего парка «Кырлай», стало известно в начале апреля.
комментарии
рядом с этим местом в 2011 году хотели начать стадион строить.
вырубили березовую рощу. прошла бравурная информация а потом оказалось что строить невозможно. грунты слабые и грунтовые воды очень высоко.
И построили у экселя впрочем тоже неудачное место, трава то не растет газон болеет от близости поймы и пойменных растений .Ну а здесь...
история учит только одному что ничему не учит.на месте центрального стадиона напротив кремля Почему нет? Или на месте ак барс арены фундамент уже есть.Футбола уже нет. стадионы не нужны.или на месте татнефть арены?