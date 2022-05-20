В столице Татарстана прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети — видео

В столице Татарстана прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети, которую построят на территории бывшего парка «Кырлай».

Участников церемонии ожидает культурно-просветительская программа с исполнением сур Корана, традиционных мунаджатов и историко-культурным видеорядом.

Перед началом торжественной церемонии на площадке бывшего парка «Кырлай» прошло коллективное чтение намаза. Само строительство Соборной мечети планируют начать осенью этого года. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек.

Строительство мечети обсуждалось давно. В январе этого года президент республики Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю, — на тот момент это было только примерное место. О том, что объект возведут на территории бывшего парка «Кырлай», стало известно в начале апреля.

Диана Жиленкова