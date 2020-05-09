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В Казани стартовали праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

09:29, 09.05.2020
В Казани стартовали праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: скриншот трансляции

В Казани стартовали праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию из парка Победы ведет телеканал ТНВ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин уже возложили цветы к Вечному огню, монументу матерям и вдовам погибших воинов.

Также они открыли памятник Советскому солдату, прообразом которого стал старший сержант Гази Загитов, который вместе с однополчанами водрузил красное знамя на купол Рейхстага.

Общество Татарстан
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