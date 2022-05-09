В Казани открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова
В Казани в День Победы открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он находится на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит его имя.
— Борис Кириллович — герой Великой Отечественной войны, за беззаветное служение Отчизне удостоен высшего государственного знака отличия. Его любовь к Родине, доблесть в боях и труде — достойный и вдохновляющий пример для молодых людей. Отдельных слов заслуживает его общественная деятельность, направленная на патриотическое, нравственной и духовное воспитание молодежи нашей республики. Светлая память о Борисе Кирилловиче, его неиссякаемой энергии, оптимизме, мудрости, патриотизме навсегда останется в наших сердцах, — сказал на открытии бюста президент Татарстана Рустам Минниханов.
На торжественной церемонии открытия бюста ученики Кадетской школы прочитали стихи, посвященные Герою Борису Кузнецову. Также на мероприятии выступил духовой оркестр кадетов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Открытие памятника Борису Кузнецову 5 мая анонсировала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Идея создания монумента принадлежит ученикам Кадетской школы. В 2021 году ко Дню Победы на фасаде учебного заведения появилось граффити с изображением Бориса Кузнецова.
Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Учился в 1-м Казанском ремесленном училище при заводе им. В.И. Ленина. В 1943 году форсировал Днепр. А в 1944-м был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер Борис Кузнецов в 2020 году в столице Татарстана в возрасте 94 лет
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