В Казани открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

В Казани в День Победы открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он находится на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит его имя.

— Борис Кириллович — герой Великой Отечественной войны, за беззаветное служение Отчизне удостоен высшего государственного знака отличия. Его любовь к Родине, доблесть в боях и труде — достойный и вдохновляющий пример для молодых людей. Отдельных слов заслуживает его общественная деятельность, направленная на патриотическое, нравственной и духовное воспитание молодежи нашей республики. Светлая память о Борисе Кирилловиче, его неиссякаемой энергии, оптимизме, мудрости, патриотизме навсегда останется в наших сердцах, — сказал на открытии бюста президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

На торжественной церемонии открытия бюста ученики Кадетской школы прочитали стихи, посвященные Герою Борису Кузнецову. Также на мероприятии выступил духовой оркестр кадетов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Открытие памятника Борису Кузнецову 5 мая анонсировала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Идея создания монумента принадлежит ученикам Кадетской школы. В 2021 году ко Дню Победы на фасаде учебного заведения появилось граффити с изображением Бориса Кузнецова.



Фото: tatarstan.ru

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Учился в 1-м Казанском ремесленном училище при заводе им. В.И. Ленина. В 1943 году форсировал Днепр. А в 1944-м был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер Борис Кузнецов в 2020 году в столице Татарстана в возрасте 94 лет



Татьяна Демина