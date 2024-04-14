Володин про ДТП с электросамокатами: «регионы просят, чтобы на улицах стало безопаснее»

Фото: Максим Платонов

С началом сезона проката электросамокатов в Госдуму России стали поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей, об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил,что пользователи электросамокатов значительно превышают скорость, пугают пешеходов, ездят по двое, а иногда — в нетрезвом виде.

В результате в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе — со смертельным исходом.

С 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта. Но ответственности за их нарушение нет. Регионы просят внести изменения в КоАП, чтобы на улицах стало безопаснее, — написал Володин.

Вместе с этим компании, предоставляющие услуги электропроката, также должны нести ответственность. У них сегодня есть возможность пойти по пути саморегулирования — сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было, считает спикер.

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Рената Валеева