«Машины и медики есть, а водителей не хватает»: казанцы отказываются работать в скорой за 35 тысяч в месяц

Как в Казани пытаются решить проблему кадрового дефицита водителей скорой помощи

Нарастить количество бригад скорой помощи в Казани до 100 и более пока не позволяет нехватка водителей, проблема в невысокой оплате труда. Как рассказали «Реальному времени» в руководстве казанской Станции скорой медицинской помощи, сейчас в республике пытаются решить эту проблему, подробности — в материале «Реального времени».

«Просто люди выбирают более высокую зарплату»

После спада очередной волны коронавируса служба скорой помощи в Казани перешла в сравнительно спокойный режим работы. По городу работают 93 бригады. В штате Станции скорой помощи Казани более 1 700 сотрудников, из них более 900 фельдшеров, около 150 врачей, около 400 водителей.

По линии медицинских кадров дефицита нет — укомплектованность фельдшерами по сравнению с другими регионами очень высокая — 97%. Но остается острая проблема нехватки водителей карет скорой помощи, рассказала «Реальному времени» заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи Казани Дина Валиева.

— Машины есть, медики есть, а водителей не хватает, — подчеркнула она.



Причина проблемы — в невысокой зарплате этих сотрудников. В среднем заработная плата водителей скорой помощи — 35 тысяч рублей в месяц.



В то же время среди медицинских работников в Татарстане в ГАУЗ ССМП одна из самых высоких зарплат. У врача скорой помощи — около 93 тысяч, у среднего медицинского персонала — около 60 тысяч рублей. Во время ковида с переработками у некоторых специалистов в месяц выходило свыше 100 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Водители казанской скорой получат прибавку к зарплате



В условиях невысокой оплаты труда в штате водителей скорой наблюдается текучка кадров. Тем не менее сформированные бригады в Казани удается сохранить.

— У нас более-менее набор хороший. Просто люди выбирают более высокую зарплату. Сейчас, с учетом строительства дороги М-12 и других проектов, многие ушли работать туда, потому что заработная плата там выше и нет сменной работы. Кому-то просто график неудобен, кому-то совмещать невозможно. Это их выбор, — отметила замглавврача.

С просьбой решить проблему низких зарплат водителей руководство Станции скорой медицинской помощи Казани направило обращение в адрес Минздрава Татарстана. Ответ не может не радовать:

— В принципе, уже есть положительное решение в плане того, что буквально вчера нам объявили, что регион предусматривает дополнительные выплаты для водителей скорой медицинской помощи, — сообщила Дина Валиева.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно распоряжению Кабинета министров РТ, с 1 апреля для водителей карет скорой помощи предусматриваются дополнительные выплаты к зарплате в размере 4,5 тысячи рублей. Ожидается, что уже в конце месяца сотрудники получат прибавку к заработку.



К аналогичным мерам поддержки водителей казанской скорой прибегали и прежде, например в 2018 году. Тогда к их зарплате прибавили 8 тысяч рублей.

— Республика предусматривает доплату в таких ситуациях, в связи с нашими обращениями. Нас слышат и всегда помогают, не оставляют нас с проблемой. Будем надеяться на приток новых водителей, — отметила Дина Валиева.