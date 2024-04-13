Бизнес-обзор: 25 млн бутылок для «Татспиртпрома» и новый рулевой на предприятии «Татнефти»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 6-я

Фото: Роман Хасаев

На этой неделе у одного из крупнейших российских производителей стекловолокна, татарстанской компании «П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно», сменилось руководство. Также стало известно о планах казанского завода «Элекон» побить прежний рекорд по выплатам дивидендов, о наращивании активов «Вакуумаша» и новых контрактах татарстанского бизнеса. Подробности — в очередном еженедельном обзоре «Реального времени».



Рокировки на предприятиях «Татнефти»



Со вторника в компании «П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно» новый директор — Айрат Халимов. Он сменил на этом посту Валентина Алешкина, проработавшего последние 2,5 года, и стал четвертым руководителем предприятия за всю его историю.

Завод производит стекловолокно на территории ОЭЗ «Алабуга» с 2010 года. Первоначально его создавали как совместное российско-германское предприятие «Татнефти» и саксонской компании «Прайс-Даймлер Групп». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания с уставным капиталом в 1,28 млрд рублей по итогам 2020 года показала выручку в 1,7 млрд рублей (более свежих финансовых результатов нет).

Завод производит стекловолокно, сначала его создавали как совместное российско-германское предприятие «Татнефти» и «Прайс-Даймлер Групп». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

Предприятие — один из крупнейших производителей стекловолокна и продукции на его основе в России и СНГ. Его изделия используют во многих отраслях промышленности — автомобильной, судо- и авиастроительной, электротехнической, нефтехимической, нефтедобывающей, а также строительной.

Известно, что новый директор ООО «П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно» Айрат Халимов — бывший топ-менеджер другого предприятия компании, «Татнефть-Пресскомпозит». В качестве заместителя директора по развитию в августе 2022 года он анонсировал запуск трех новых линий, заявив, что с увеличением мощностей предприятие будет производить 1 800 километров труб в год:

— Мы активно занимаемся реконструкцией цехов, строительством складских помещений и новой линии. Помимо наращивания мощностей, «Татнефть-Пресскомпозит» ведет проектные работы по запуску производства стеклопластиковых настилов и емкостей, труб большого диаметра и по переработке композитных отходов.

Прирост активов «Вакууммаша» и 2,5 млрд рублей дивидендов «Элекона»



Казанский завод «Вакууммаш» в последние годы заметно наращивает чистые активы. На этой неделе были опубликованы новые показатели — 466,4 млн рублей против 411,6 млн по итогам 2022 года. Ранее, в 2021-м, их размер достигал 351,97 млн.

Татарстанское предприятие — крупнейший в России производитель вакуумного оборудования. На рынке работает более 80 лет, имеет большую производственную площадь — более 50 тысяч. кв. м. Ведет полный цикл работ по разработке, изготовлению, сервисному обслуживанию вакуумных насосов, оборудования и компонентов. Имеет свой конструкторский коллектив, научную школу и совместно КНИТУ (КХТИ) готовит новые инженерные кадры, создав тем самым кластер вакуумного машиностроения в городе.

Казанский завод «Вакууммаш» в последние годы заметно наращивает чистые активы. взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

В понедельник было опубликовано решение совета директоров завода «Элекон». В заседании приняли участие все члены совета, голосовали по семи вопросам. В частности, утвердили годовой отчет общества и рекомендовали годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль по результатам 2023 года, а также не выплачивать дивиденды по акциям общества.

Вместе с тем рекомендовали выплатить дивиденды по обыкновенным акциям компании по результатам деятельности за первый квартал 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 2 499 927 874 (2,5 млрд) рублей из расчета 234 рубля 46 копеек на одну обыкновенную акцию общества. Срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Завод «Элекон» выплатит дивиденды по обыкновенным акциям компании за первый квартал 2024 года в размере 2,5 млрд рублей. скриншот с сайта laishevo.tatarstan.ru

В прошлый раз завод «Элекон», контролируемый главой «Вертолетов России» Николаем Колесовым, обновил рекорд по дивидендам в мае прошлого года, направив на их выплату 1,999 млрд рублей.

Госзаказы на ремонт дорог, озеленение и поставку тары

Кроме того, на этой неделе ГУП РТ «Татлизинг» объявило два крупных тендера на строительно-монтажные и прочие работы по капремонту с установкой оборудования на 153,4 млн и 167,4 млн рублей. Компания «Татспиртпром» готова заплатить 185 млн рублей поставщику водочных бутылок Gost объемом 250 мл. В общей сложности, алкогольному госхолдингу нужно 25 млн бутылок.

Удачной выдалась неделя для королей госзаказа в дорожной сфере. «Алексеевскдорстрой» заключил контракт на капремонт автодороги Базарные Матаки — Чувашское Шапкино, км 10+000 — км 14+150 в Алькеевском районе республики стоимостью 351 млн рублей.

Удачной выдалась неделя для королей госзаказа в дорожной сфере. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанская компания «Строй-инжиниринг» выиграла конкурс «Волго-Вятскуправтодора» на устройство слоев износа на автодороге М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1053+000 — км 1060+655. С ней заключен договор на 208,1 млн рублей.

Казанскому МУП «Городское благоустройство» достались госконтракты на благоустройство Фуксовского сада за 123,2 млн, территории в Советском районе столицы за 18 млн, а также территории, примыкающей к мечети в деревне Калинино Высокогорского района, за 25,4 млн рублей.