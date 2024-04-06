Бизнес-обзор: агрофирма для «Аммония» и рокировки в Союзхлебе Татарстана

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 5-я

Фото: Платонов Максим

На этой неделе Менделеевский завод по производству удобрений «Аммоний» официально стал собственником елабужской агрофирмы «Новый Юраш», где планирует построить молочную ферму на 1 200 голов. В старейшем объединении татарстанских хлебопроизводителей произошла очередная смена руководства — на свой пост вернулся уходивший в январе почетный представитель отрасли Ильдар Никифоров. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в очередном еженедельном обзоре «Реального времени».



«Аммоний» приобрел сельхозпредприятие в Елабуге



Один из крупнейших в Европе производителей удобрений — менделеевская компания «Аммоний» — приобрел елабужскую агрофирму «Новый Юраш». В районе новость анонсировали на отчетной сессии главы Рустема Нуриева, уточнив, что завод выступил инвестором через свое сельхозпредприятие «Аммоний Агротехнологии». Последнее занимается земледелием, в частности выращиванием зерновых, а также животноводством. Инвестировать в Елабужский район компания начала еще в 2021 году.

Прошлым летом инвестор открыл в селе Гари зерносушильный комплекс стоимостью 1,2 млрд рублей. Сообщается, что в Юраш компания планирует построить молочную ферму на 1 200 голов дойного гурта.

АО «Агрофирма «Новый Юраш» на рынке более 17 лет, прошлый год завершила с выручкой в 321,2 млн и чистой прибылью в 11,4 млн рублей.

Один из крупнейших в Европе производителей удобрений — менделеевская компания «Аммоний» — приобрел елабужскую агрофирму «Новый Юраш». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый хозяин у подрядчика казанских строителей

У казанской компании «ТТЦ СММ» — ведущего поставщика оборудования для отопления, водоснабжения, канализации, электрики и автоматики крупным застройщикам и предприятиям ЖКХ Татарстана — появился новый совладелец. На этой неделе стало известно, что в уставной капитал фирмы вошло микропредприятие «Акамар» двух казанских бизнесменов Эударда Галиуллина и Евгения Сундеева.

Оба предпринимателя владеют еще рядом казанских фирм по неспециализированной оптовой торговле, а Галиуллин еще и руководит башкортостанской топливной компанией «Полар Трейд» с оборотом в четверть миллиарда рублей. Выручка приобретенной ими компании в Казани в 2022 году составила 53 млн, а чистая прибыль 1,07 млн рублей.

У казанского поставщика оборудования крупным застройщикам и предприятиям ЖКХ Татарстана появился новый совладелец. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Перестановки в «Союзхлебе РТ»

Необычные кадровые рокировки происходят в этом году в старейшем объединении крупных республиканских предприятий хлебопечения — «Союзхлебе РТ». Возглавлявший с самого основания ассоциацию заслуженный экономист РТ, член российской гильдии пекарей и кондитеров Ильдар Никифоров в январе уступил свое кресло гендиректору ООО «Интерфуд» Марине Филипповой. Но, как оказалось, всего на два с лишним месяца. Уже с понедельника Ильдар Афанасьевич вновь стал руководителем союза.

Никифоров начинал трудовую деятельность в начале 1980-х годов слесарем на казанском заводе «Полимерфото». Затем работал секретарем Московского райкома ВЛКСМ, инструктором, завсектором Московского райкома КПСС. В начале 90-х возглавил Казанский филиал Фонда Академии творчества СССР. Стал вице-президентом Национального инвестиционного фонда РТ.

Затем руководил ЗАО «Татарская трастовая компания», НПФ «Ак-Барс». В начале 2000-х замещал гендиректора ОАО «Национальная холдинговая компания Республики Татарстан». В 2002-м возглавил ОАО «Казанский хлебозавод №4», в 2003-м — ОАО «Татхлеб». В 2005-м стал председателем совета директоров ОАО «Объединенная хлебная компания», в 2006-м — гендиректором ОАО «Объединенная хлебная компания». В 2007-м возглавил правление союза хлебопроизводителей РТ.



Необычные кадровые рокировки происходят в этом году в старейшем объединении крупных республиканских предприятий хлебопечения — «Союзхлебе РТ». Платонов Максим