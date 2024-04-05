Менделеевское АО «Аммоний» стало новым владельцем АО «Агрофирма Новый Юраш»
Менделеевское АО «Аммоний» стало владельцем АО «Агрофирма Новый Юраш». Ранее акции агрофирмы распределялись между тремя компаниями, которые сейчас не функционируют. Теперь 100% доли акций — 78 миллионов рублей — принадлежат АО «Аммоний».
Стоит отметить, что АО «Аммоний» принадлежит КАО «Азот», который находится в Кузбассе и является главным бенефициаром АО «Аммоний».
АО «Агрофирма Новый Юраш» является елабужским филиалом и занимается производством сельскохозяйственной продукции. Выручка компании за 2023 год составила 321 миллион рублей, а чистая прибыль — 12 миллионов.
АО «Аммоний Агротехнологии» базируется в Менделеевске и специализируется на выращивании зерновых культур, их хранении и складировании. На протяжении 3 лет компания работает в убыток, а максимальный обвал ее составил 238 миллионов рублей в 2023 году.
Что касается АО «Аммоний», то это крупная компания с выручкой за 2022 год в размере 41 миллиарда рублей и чистой прибылью в 15 миллиардов рублей, из года в год эти показатели стабильно растут. Отметим, что АО «Аммоний» занимается обеспечением условий для формирования мировой продовольственной базы, производством высококачественной продукции, расширением рынков сбыта и созданием собственной сети дистрибуции минеральных удобрений и химической продукции в Европе.
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