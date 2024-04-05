Менделеевское АО «Аммоний» стало новым владельцем АО «Агрофирма Новый Юраш»

Фото: Максим Платонов

Менделеевское АО «Аммоний» стало владельцем АО «Агрофирма Новый Юраш». Ранее акции агрофирмы распределялись между тремя компаниями, которые сейчас не функционируют. Теперь 100% доли акций — 78 миллионов рублей — принадлежат АО «Аммоний».

Стоит отметить, что АО «Аммоний» принадлежит КАО «Азот», который находится в Кузбассе и является главным бенефициаром АО «Аммоний».

АО «Агрофирма Новый Юраш» является елабужским филиалом и занимается производством сельскохозяйственной продукции. Выручка компании за 2023 год составила 321 миллион рублей, а чистая прибыль — 12 миллионов.



Александр Мананкин является генеральным директором АО «Агрофирма Новый Юраш» и ООО «Аммоний Агротехнологии», дочерней компании АО «Аммоний». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

АО «Аммоний Агротехнологии» базируется в Менделеевске и специализируется на выращивании зерновых культур, их хранении и складировании. На протяжении 3 лет компания работает в убыток, а максимальный обвал ее составил 238 миллионов рублей в 2023 году.



Что касается АО «Аммоний», то это крупная компания с выручкой за 2022 год в размере 41 миллиарда рублей и чистой прибылью в 15 миллиардов рублей, из года в год эти показатели стабильно растут. Отметим, что АО «Аммоний» занимается обеспечением условий для формирования мировой продовольственной базы, производством высококачественной продукции, расширением рынков сбыта и созданием собственной сети дистрибуции минеральных удобрений и химической продукции в Европе.



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Анастасия Фартыгина