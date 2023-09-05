Газовики поделили дома Казани

Казанцы сочли мошенниками газовиков, проверяющих состояние труб в жилых домах и многоэтажках

Заподозрили газовиков и управляющую компанию в махинациях с целью содрать с жильцов «двойной тариф» за одну работу казанцы с улицы Октябрьской — и ошиблись. А вот опасения, что платить за проверку состояния газового оборудования население жилых домов станет больше, оказались оправданными. «Реальное время» — о том, почему граждане не хотят пускать в квартиры сотрудников газовых служб, как большую «газовую» проблему разделили на мелкие части и отдали на откуп разным подрядчикам и в каких домах в 2024 году могут увеличиться расходы собственников квартир на содержание жилья.

Подозрительные объявления



Житель дома по улице Октябрьской в Казани Валерий Иванов обнаружил на двери подъезда объявление о проверке газового оборудования сотрудниками ООО «Газжилсервис». Хотя незадолго до этого в квартирах многоэтажки уже побывали сотрудники «Казаньгоргаза», рассказал мужчина «Реальному времени».

— Но работники «Горгаза» в квартире уже все, включая вентиль, на предмет утечки газа проверили! И квитанцию, которая пришла от «Горгаза» за техобслуживание, я оплатил. Позвонил в «Горгаз», в «Газжилсервис» и так и не понял, зачем еще раз приходить и проверять. Но я понял, что эта двойная работа жильцами будет оплачена каждой из компаний, — возмущается казанец.

«Квитанцию, которая пришла от «Горгаза» за техобслуживание, я оплатил». Инна Серова/realnoevremya.ru

Иванов также добавил, что в надежде избавиться от необходимости платить лишнее, он пытался выяснить в городском комитете ЖКХ, где проходят границы ответственности двух вышеназванных организаций, однако «получил отписку», которая ясности в ситуацию не внесла.

Между тем жильцы одной из многоэтажек на проспекте Ибрагимова, прочитав аналогичное объявление о проверке внутридомового газового оборудования, заподозрили его авторов в мошенничестве, вспомнив, как к ним некоторое время назад приходил молодой человек в форме несуществующего «Газконтроля». И договорились между собой не пускать в квартиры никого, кроме работников «Казаньгоргаза». Объявления эти бдительные граждане с подъездов сорвали, а пожилых соседей предупредили, что под видом газовиков могут прийти злоумышленники и верить им нельзя.

Жильцы дома на проспекте Ибрагимова заподозрили авторов аналогичного объявления в мошенничестве. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Проверка идет до крана

Однако в ООО «Газжилсервис» заверили «Реальное время», что подозрения жильцов беспочвенны: проверки их сотрудники проводят не мошеннические, а самые настоящие, и действия работников «Казаньгоргаза» они не дублируют.

— По договору с управляющей компанией мы проверяем внутридомовые газовые трубы до крана. Состояние крана также проверяется, и если обнаруживается утечка газа, она устраняется.

realnoevremya.ru

Такие проверки в соответствии с действующими нормативами, по словам сотрудницы компании, должны проводиться один раз в год.

— Если пришлось устранять утечку, компания выставит жильцам счет? — поинтересовалось «Реальное время».

— Нет, все будет сделано бесплатно.

«Отдельно платить не надо»

Но под словом «бесплатно», как выяснилось, в этом случае имеется в виду просто отсутствие отдельного счета вроде того, который выставляет жильцам «Казаньгоргаз» за техобслуживание газовых плит и колонок — сами-то работы, как выяснилось, жильцами оплачены.

— Дополнительно платить за работы по техническому обслуживанию фасадных, подъездных и внутриквартиных газопроводов жильцам не придется, поскольку эти работы выполняются за счет средств, которые они ежемесячно уплачивают по статье «Содержание дома», — сообщил «Реальному времени» Борис Никитин, отвечающий в УК «Уютный дом» за «газовое хозяйство». — Нет тут и никаких задвоенных работ. Все прозрачно и понятно.

Никитин пояснил, что речь идет о разных видах работ:

— «Горгаз» не осуществляет обслуживание внутренних газопроводов и внутридомового газового оборудования, он обслуживает только внутриквартирное оборудование, принадлежащее жильцам, — газовые колонки и плиты. А газовые трубы в квартирах относятся к внутридомовому оборудованию, и их по договору с нами обслуживает «Газжилсервис». Стоимость работ, которые они выполняют, входит в состав тарифа на содержание и обслуживание жилья, дополнительно за них жильцам платить не надо.

Жильцы одной из многоэтажек на проспекте Ибрагимова, прочитав объявление о проверке внутридомового газового оборудования, заподозрили его авторов в мошенничестве, вспомнив, как к ним приходил молодой человек в форме несуществующего «Газконтроля». Инна Серова/realnoevremya.ru

А на вопрос, почему вообще потребовалось заключать договор с еще одной «газовой» организацией, он ответил, что эти работы должна осуществлять лицензированная организация, поэтому и приходится УК заключать договор со специализированной организацией — «Газжилсервисом».

— В связи с изменениями законодательства с 1 января 2024 года все работы будет выполнять у нас один подрядчик — «Казаньгоргаз», — добавил собеседник «Реального времени».

Услуг и мошенников все больше

А еще представитель «Уютного дома» сообщил изданию, что благодаря изменениям в законодательстве с 1 января 2024 года жильцы будут ежегодно оплачивать еще одну услугу.

«Горгаз» обслуживает только внутриквартирное оборудование — газовые колонки и плиты. realnoevremya.ru

— Это работы по техническому диагностированию газового оборудования, срок эксплуатации которого превышает 30 лет, они будут проводиться ежегодно. Тариф на эти работы утверждается республиканским Комитетом по тарифам.

— Это касается старых газовых полит и колонок? — уточнило «Реальное время».

— Нет, состояние газовых приборов — это зона ответственности жильцов, а в данном случае речь идет о газопроводах и запорной арматуре.

«Последнее время в жилых домах ходит очень много мошенников, которые под видом проверок газового оборудования собирают с жильцов деньги». Инна Серова/realnoevremya.ru

А в конце разговора добавил, что беспокойство жителей относительно законности проверяющих и правдивости объявлений о проверках совсем не удивительно:

— Последнее время в жилых домах ходит очень много мошенников, которые под видом проверок газового оборудования собирают с жильцов деньги.