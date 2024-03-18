«За иностранные инвестиции»: Альберт Суяргулов требует уволить замглавы Минздрава Татарстана

Спецкомиссия кабмина Татарстана уже поддержала требование прокурора, очередь — за премьером Песошиным

В ближайшее время 50-летний замминистра здравоохранения РТ Айрат Гарипов оставит этот пост. По данным источников «Реального времени», он написал заявление «по собственному», после того как прокурор Татарстана обратился к главе правительства республики с требованием об увольнении вышеназванного чиновника в связи с утратой доверия. Поводом стали декларации Гарипова, где он честно отчитался о приобретении акций золотодобывающей компании, зарегистрированной... на острове Джерси.

С замминистра спросили за 100 «золотых» акций



Айрат Гарипов отработал на высокой должности в Минздраве республики 6 лет. Ранее с медициной напрямую связан не был. Получил пост замминистра, имея в багаже диплом КФЭИ и опыт на должностях главбуха предприятия, начальника валютного отдела банка «Заречье», предправления банка «Автокредитбанк», а также сделав карьеру на муниципальной службе — от первого замглавы Московского района Казани до начальника финуправления исполкома Казани и коммерческого директора МАУ «Футбольный клуб «Рубин».

В министерстве этот зам курировал финансовое направление. А еще — возглавлял комиссию по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов и был зампредом комиссии по противодействию коррупции. Неоднократно проводил совещания по этим направлениям и, конечно, знал базовые документы антикоррупционного законодательства РФ.

Законы о противодействии коррупции (ст. 7.1) и государственной гражданской службе (ч.1 ст.17) предусматривают прямой запрет на владение и использование российскими чиновниками иностранных финансовых инструментов. В нарушении именно этого запрета обвиняют замминистра Айрата Гарипова. Данная правовая норма действует уже 10 лет — в мае 2013 был подписан закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».



Гарипов проводит совещание Минздрава РТ по предотвращению конфликта интересов. Фото пресс-службы Минздрава РТ. скриншот realnoevremya.ru с сайта Минздрава РТ

Под запретом не только акции, облигации и векселя компаний-нерезидентов, но также доли и паи в уставных капиталах организаций, которые зарегистрированы либо базируются в иностранном государстве, а также — кредиты и счета в иностранных банках и иных кредитных организациях (причем данный запрет распространяется на вторую половинку и несовершеннолетних детей госслужащего) и цифровые финансовые активы. Также чиновникам нельзя получать займы с участием иностранной структуры.

По данным источников «Реального времени», под прицел проверяющих из прокуратуры он попал по итогам декларационной кампании-2023. Причем надзорное ведомство изучило отчеты о доходах и имуществе Гарипова и членов его семьи и за три предшествующих года. И выяснило — в 2020 году заместитель главы Минздрава Татарстана купил 100 акций холдинга Polymetal International Plc, который на тот момент входил в топ-10 золотодобывающих компаний мира.



Данные инвестиции чиновник не скрывал, указывал их в декларациях и за 2020-й, и за 2021-й годы. А вот в следующем году избавился от данных акций. Насколько прибыльными были те вложения, судить сложно. Но проверяющих в данном случае интересовали не доходы замминистра-инвестора, а его выбор. Поскольку на момент сделки компания Polymetal International Plc, хоть и называла себя англо-российской, но была зарегистрирована на острове Джерси, самом крупном из Нормандских островов в проливе Ла-Манш.

Согласно открытым источникам, основателем группы компаний «Полиметалл» выступил в 1998-м году уроженец Ленинграда Александр Несис, ныне долларовый миллиардер. Компания выстроила сеть из золотых и серебряных рудников в России, Казахстане и Армении, в 2011-м успешно вышла на Лондонскую биржу, позднее в качестве основного места регистрации выбрала Джерси. Однако в связи с ситуацией на международном рынке в 2023-м «мигрировала» в Астану (Казахстан), а на днях завершила сделку по продаже российских активов компании АО «Мангазея Плюс» за $3,69 млрд.

Заметим, за 2020-й госслужащий Айрат Гарипов задекларировал доход в 2,5 млн рублей, тогда как его жена сумела заработать свыше 18 млн. В собственности у Айрата Далезовича имелись доли: в жилом доме — 96 квадратных метров и в земельном участке — 0,24 га, а в пользовании находились гараж, хозпостройка и дом 190 «квадратов». Из транспорта на нем числился лишь квадроцикл. Владения супруги были обширнее — восемь земельных участков общей площадью 0,9 га. В 2021-м доходы главы семьи выросли до 3,2 млн рублей, а у его супруги упали до 3,4 млн, при этом из ее собственности пропал один участок, но появились две квартиры.

Более мягкое наказание не предусмотрено

По результатам проверки в Минздраве прокурор Татарстана Альберт Суяргулов еще в декабре 2023-го направил в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина представление. По данным источников «Реального времени», Суяргулов потребовал принять меры к устранению нарушений законодательства и решить вопрос о привлечении госслужащего Гарипова к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.

Рассмотрение данного документа затянулось. Лишь на прошлой неделе этот вопрос вынесли на заседание так называемой конфликтной комиссии аппарата Кабмина РТ. Ее официальное название — комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов аппарата. В ее состав входят семь человек, включая бывшего зампрокурора Татарстана Марата Долгова, ныне — начальника правового управления правительства РТ, и экс-начальника УВД Казани Рустема Кадырова, ныне — главу управления административных и правоохранительных органов Кабмина РТ.

Прокурор РТ указывал — за нарушение запрета об иностранных акциях для госслужащего возможно лишь одно наказание. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прокуратуру на заседании представлял глава надзорного ведомства в регионе Альберт Суяргулов, который, как отмечает один из собеседников «Реального времени», полностью поддержал требование об увольнении. Поскольку в данном случае более мягкое наказание для оступившегося чиновника просто не предусмотрено!

«Нарушение запретов на владение и пользование иностранными финансовыми инструментами является императивным основанием для увольнения госслужащего и действующее законодательство не предоставляет нанимателю служащего возможность применить иную меру ответственности», — указывал в своем представлении прокурор РТ со ссылкой на конкретные нормы законов о госслужбе и противодействии коррупции.

Объяснения самого Айрата Гарипова о том, что он не знал, что холдинг Polymetal International Plc не является российским, на выводы проверяющих и комиссии не повлияли, — комментирует ситуацию один из близких к силовикам источников. В итоге позицию Суяргулова члены республиканской конфликтной комиссии поддержали единогласно. И приняли решение — рекомендовать премьер-министру РТ Алексею Песошину подписать приказ об увольнении Гарипова по утрате доверия.

Нюанс в том, что замминистра успел написать и отправить работодателю заявление об увольнении по собственному желанию еще до заседания комиссии, — сообщает один из источников «Реального времени». Так что теперь слово за Песошиным — какой сценарий выбрать.

Между тем вышеназванное представление Суяргулова ударило еще по одному заму министра здравоохранения. VIP-чиновнику попеняли на ряд пробелов в его декларации в части получения им и его женой доходов от сторонних организаций — от подработки в медуниверситете и школе олимпийского резерва до больничных, страховок и начислений по вкладам. Замминистра указали на сокрытие 82 тысяч рублей, его супруге — 500 тысяч. А еще на пять «забытых» обоими банковских счетах. По данным источников «Реального времени», вопрос по этому руководителю был решен ранее на уровне самого министерства — ему влепили выговор.

Кому еще указали на выход

Первым из VIP-чиновников России поста за нарушение запрета на владение зарубежными счетами и активами лишился заместитель главы Минкомсвязи Денис Свердлов — еще в августе 2013 года. Причем в отставку он ушел добровольно, не желая отказываться от имеющихся заграничных капиталов. На тот момент закон был не таким жестким, и Свердлова оставили в министерстве советником.

В 2021-м в Хабаровском крае за покупку акций иностранной компании отправили отставку главу Де-Кастринского сельского поселения. Прокуратура подчеркивала: в нарушение антикоррупционного законодательства он не только владеет иностранными активами, но и получает от них дивиденды.

Генпрокурор РФ считает увольнение за нарушение запрета на иностранные активы оправданной мерой. скриншот realnoevremya.ru с сайта Генпрокуратуры РФ

В августе 2023-го в связи с утратой доверия уволили сотрудника департамента информационной политики Краснодарского края, который два предыдущих года активно инвестировал в компании из США, Британии, Нидерландов и Кипра.

В декабре 2023-го в интервью RT генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал недопустимой материальную зависимость российских чиновников от иностранных структур, подчеркнув — с «нарушителями разговор короткий»: «Такая мера ответственности, безусловно, оправдана в наших реалиях, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности».



Новички в реестре уволенных по утрате доверия

На данный момент в федеральном реестре лиц, уволенных с утратой доверия, числятся 39 татарстанцев. Последним из них в этот список попал экс-начальник отдела надзорных мероприятий ГУ МЧС России по РТ Линар Сунгатуллин. Его уволили в феврале 2024 года и добавили в реестр под номером 4183, не дожидаясь финала по уголовному делу.

Вину уволенный из МЧС не признает. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

С июня 2022-го с обвинением Сунгатуллина в 58 взятках разбирается казанский суд. По версии силовиков, деньги начальник получал за регистрацию заключений о безопасности объектов и аттестацию экспертов — всего на сумму 5 млн рублей. Вину уволенный не признает.



В январе текущего года из доверия вышел и азнакаевский депутат, глава Сарлинского поселения Ленар Хазиев. По данным источников «Реального времени», он скрыл не доходы, а наличие задолженностей. Ранее по тем же основаниям с должностью попрощался помощник главы Менделеевского района Рустем Сабитов (в реестре он 3917-й). Как уточнял на брифинге прокурора РТ Альберт Суягулов, данный госслужащий укрыл от декларирования денежный займ почти в 3 млн рублей, хотя «сам был ответственным за вопросы противодействия коррупции в районе».

Вину в получении взяток VIP-сотрудник Госстройнадзора Ильнур Самигуллин не признает, увольнение оспаривает в кассации. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

В ноябре 2023-го по утрате доверия уволили главу Коноваловского поселения Мензелинского района Татарстана Сарию Билалову. В ее декларации проверяющие не обнаружили данных о земельном участке и ранее открытых счетах.



Также «черный список» чиновников пополнили несколько фигурантов уголовных дел. В их числе:

экс-начальник отдела торговли исполкома Альметьевска Дамир Хабибуллин, которого ждет суд по обвинению в аферах под видом сбора средств на помощь участникам СВО,

экс-руководитель Северо-Западного подразделения Госстройнадзора Татарстана Ильнур Самигуллин, которому предъявляют взятки от трех стройкомпаний — услугами и квартирой — за сокрытие недостатков на строительстве многоквартирных домов. К слову, свое увольнение Самигуллин оспаривает уже в кассации,

экс-руководитель Закамского территориального подразделения инспекции Госстройнадзора Юрий Кулаков, получивший 4 года колонии строгого режима за покушение на взятку 250 тысяч рублей от субподрядчика, — за выдачу положительного заключения на проект строящейся фермы. Его приговор пока не вступил в силу.

По данным источников «Реального времени», в скором времени федеральный реестр может пополнить фамилия еще одного чиновника, на увольнении которого настаивают прокуроры. Соответствующее решение суда первой инстанции на днях поддержал Верховный суд Татарстана.