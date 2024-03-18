День в истории 18 марта: 25 лет LiveJournal, 10 лет воссоединению Крыма с Россией, 5 лет закону о фейк-ньюс
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 марта 2024 года
18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией — ровно 10 лет назад договор об этом подписали президент России Владимир Путин и руководители региона. 5 лет назад были подписаны законы о фейковых новостях и оскорблении власти, 20 лет назад рекордно близко от Земли пролетел астероид, 25 лет назад начала работу блог-платформа «Живой журнал» (LiveJournal). Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
Праздничные мероприятия в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией.
Кто родился: Василий Парин, Рашид Рахимов, Ринат Садыков
- 1844 — русский композитор и педагог Николай Римский-Корсаков (скончался 21 июня 1908 года). Он создал 15 опер, 3 симфонии и т. д. Считается одним из величайших русских композиторов.
- 1858 — немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель (скончался 29 сентября 1913 года). Создатель дизельного двигателя.
- 1903 — советский физиолог Василий Парин (15 июня 1971 года). Автор классических исследований рефлекторной регуляции легочного кровообращения, открыватель одного из механизмов, регулирующих приток крови к сердцу («рефлекс Парина»). Он внес огромный вклад в развитие физиологии, медицины и биологии и даже был причастен к первому полету человека в космос: Парин сопровождал Юрия Гагарина до пусковой площадки на космодроме. В честь него в Казани названа одна из улиц.
- 1949 — советский и российский режиссер, сценарист, создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский (скончался 14 января 2021 года).
- 1965 — главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов.
- 1980 — бывший прокурор Крыма, советник генерального прокурора Российской Федерации с 14 июня 2022 года Наталья Поклонская.
- 1986 — министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
Кто скончался: Халил Абжалилов, Василий Чуйков
1822 — французский педагог Валентин Гаюи (родился 13 ноября 1745 года). Создал алфавит для незрячих.
1963 — татарский актер, народный артист ТАССР Халил Абжалилов (родился 29 сентября 1896 года). Является двоюродным братом поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Имя Абжалилова носит одна из улиц в Казани.
1982 — советский военачальник, герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза Василий Чуйков (родился 12 февраля 1900 года). В честь него названа улица в Казани.
2017 — американский рок-музыкант‚ автор песен Чак Берри (родился 18 октября 1926 года). Его называются отцом рок-н-ролла — он вдохновлял Элвиса Пресли, Дэвида Боуи, The Beatles, Rolling Stones и многих других.
Праздники: Парижская коммуна, начало Великого поста
- День воссоединения Крыма с Россией. На территории полуострова является праздничным и выходным согласно республиканскому закону 3 марта 2015 года. 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь официально вернулись в состав России — соответствующий договор подписали в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов и председатель координационного совета по организации городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый. По документу обе территориальные единицы стали субъектами РФ.
- Начало Великого поста у православных. В этом году он пройдет с 18 марта по 4 мая. Установлен в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.
- День Парижской коммуны. Отмечается с 1923 года по инициативе ЦК Международной организации помощи борцам революции. Дата приурочена к первой победе пролетарской революции 18 марта 1871 года. Тогда в результате волнений во Франции на 2 месяца установилось самоуправление — Парижская коммуна, возглавляемое социалистами и анархистами. В России до 1917 года этот праздник отмечался нелегально тайными собраниями рабочих. Стоит подчеркнуть, что в Казани и других городах России есть улица Парижской коммуны.
- День памяти жертв Ередской трагедии в Южной Осетии. 18 марта 1991 года грузинские вооруженные формирования захватили грузовик с мирными жителями осетинской национальности и заживо захоронили 12 человек в братской могиле в селе Еред. Обнаружили место только через 2 года и с тех пор там проводятся памятные мероприятия.
События в истории: первый общественный транспорт и выход человека в открытый космос
- 1662 — в Париже появился первый в мире общественный транспорт. Людей перевозили восьмиместные кареты, называемые «омнибус», что означало — «для всех».
- 1878 — министр народного просвещения утвердил устав Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Создано было Общество еще за год до этого, в 1877 году, участниками IV Археологического съезда. В самом первом параграфе устава была определена его цель: «Оно имеет целью изучение прошедшего и настоящего русского и инородческого населения в территории бывших Булгарско-Хазарских и Казанско-Астраханских царств с прилежащими к ней местностями».
- 1892 — учрежден Кубок Стэнли, получивший свое название благодаря лорду Стэнли Престону, генералу-губернатору Канады. Вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок, имеет право взять его к себе домой на один день — в 2021 году трофей в Нижнекамск привез воспитанник местного хоккея Михаил Сергачев, который завоевал его вместе с «Тампой».
- 1917 — арестован последний русский царь Николай II.
- 1931 — в США началось производство первых в мире электрических бритв.
- 1946 — в Вашингтоне начал работу Всемирный банк.
- 1949 — опубликован проект Североатлантического договора (НАТО).
- 1960 — в СССР в эфир вышла телепрограмма «Клуб путешественников». В 1985 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая программа советского телевидения.
- 1965 — впервые в истории человек вышел в открытый космос. В составе корабля «Восход-2» Алексей Леонов вышел в открытый космос и пробыл в нем около 12 минут, после чего поступило указание возвращаться на борт корабля, однако сделать это не получилось. Скафандр Алексея сильно вздулся в космическом пространстве, из-за чего космонавт просто не пролезал в люк. Время было на исходе, ведь запас кислорода в скафандре был рассчитан на 20 минут. Леонов решился на рискованный шаг: не сообщив никому, он сбросил давление в скафандре до аварийного. Скафандр уменьшился, благодаря чему второй пилот наконец смог вернуться на корабль.
- 1975 — Atari выпустила на рынок первый в мире гоночный аркадный автомат.
- 1980 — на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошел взрыв. В результате взрыва на пусковой установке погибли 44 человека.
- 1991 — в России приняли закон «О милиции».
- 1999 — начала работу блог-платформа «Живой журнал» (LiveJournal). Создателем платформы для публикации блогов или дневников является американский программист Бред Фицпатрик.
- 2004 — рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.
- 2014 — состоялось торжественное подписание Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав России. Договор был одобрен российским парламентом, и 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации документа.
- 2016 — Рустам Минниханов утвердил поправки в закон «О государственных наградах Республики Татарстан». С тех пор орден «За заслуги перед РТ» могут получать организации и их подразделения, кроме государственных структур и органов местного самоуправления.
- 2018 — седьмые выборы президента России. Победителем стал Владимир Путин. Другими кандидатами были Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
- 2019 — президент РФ Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении власти. Теперь административная ответственность устанавливается за публикацию недостоверной информации, а также за выражение «явного неуважения» к госсимволам и органам власти. Законы, внесенные на рассмотрение сенатором Андреем Клишасом, вступили в силу со дня опубликования документа.
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