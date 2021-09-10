«Хотел бы поиграть за «Нефтехимик», когда придет время» — Михаил Сергачев привез Кубок Стэнли в Нижнекамск

Как Михаил Сергачев и Андрей Василевский в Нижнекамске показывали Кубок Стэнли и давали советы юным хоккеистам

Фото: «Реальное время»

Михаил Сергачев стал первым воспитанником нижнекамского хоккея, который завоевал Кубок Стэнли, причем дважды. 9 сентября Нижнекамск ждал большой праздник — впервые за всю историю в город привезли Кубок Стэнли. Каждый желающий имел возможность сделать фото на память с одним из самых значимых трофеев для любого хоккеиста. Корреспондент «Реального времени» побывал на этом событии и выяснил, в каких местах побывал Кубок Стэнли, каков главный секрет успеха для победы в НХЛ, и когда Михаил Сергачев хотел бы вновь сыграть в родном Нижнекамске. Об этом и многом другом — в репортаже из Нижнекамска.

Кубок Стэнли наконец доехал до Нижнекамска

Хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачев и Андрей Василевский прилетели в Нижнекамск накануне рано утром, прихватив с собой и главный трофей в мире хоккея — Кубок Стэнли.

Так что у жителей Нижнекамска наконец-то все-таки появилась возможность сфотографироваться с Кубком, и побывать на концерте в честь этого события, который проходил в парке «Нефтехимиков».

Почему «наконец-то»? Дело в том, что главный трофей НХЛ должен был побывать в России еще прошлым летом. Михаил Сергачев тогда впервые вместе с «Тампой» выиграл в финале у «Далласа» и получил свой первый чемпионский перстень. Однако привезти трофей в родной Нижнекамск у хоккеиста не получилось из-за пандемии коронавируса. Благо, российские хоккеисты «молний» не растерялись и по лекалам уже ставшей крылатой фразы «можем повторить» собрались и подняли над головой Кубок Стэнли второй раз подряд.

Путь Кубка Стэнли в Нижнекамске начался с возложения цветов у монумента Победы в 9 утра. Через час Кубок уже был доставлен в родную для Сергачева 31 школу, где ученики получили возможность сфотографироваться с Михаилом на фоне трофея. Стоит отметить, что Сергачев, будучи основным игроком обороны «Тампы», не раз посещал родную школу. В прошлом году на льду 31 школы Сергачев организовал турнир по дворовому хоккею, в котором принял участие и сам.

Михаил Сергачев — первый воспитанник нижнекамской хоккейной школы, которому удалось завоевать Кубок Стэнли, да еще и два раза подряд. Первый и второй трофей игрок «Тамы» выиграл всего в 23 года. Михаил считается одним из самых высококлассных защитников в Национальной лиге.

Что интересно, вместе с нижнекамским воспитанником в Татарстан пожаловал и его партнер по команде Андрей Василевский — один из лучших (а по версии некоторых — лучший) голкиперов в НХЛ, MVP плей-офф прошлого сезона.

Впрочем, вратарь к сожалению, отказался дать комментарий журналисту «Реального времени», объяснив это тем, что готов давать интервью на презентации Кубка Стэнли только в Уфе, которое должно пройти сегодня в столице Башкортостана. Довольно странное решение общаться только со «своими».

«В будущем хотел бы поиграть за «Нефтехимик»

После презентации Кубка в родной школе Сергачева, трофей наконец отправился на «Нефтехим Арену», где сразу началась пресс-конференция с участием Михаила. Хоккеист ответил на вопросы о том, что чувствовал, когда выигрывал Кубок Стэнли.

— Какие эмоции, когда берешь второй Кубок Стэнли? Страшнее точно не было, но эмоции в целом были такие же, как и при первом кубке. Такая же эйфория, также прыгаешь, иногда бывали провалы в памяти — забываешь что делал 10 минут назад. Разница была в том, что когда был первый кубок — ты ему радуешься две недели, а когда выигрываешь два года подряд — чуть эмоции угасают. Первый — это конечно самый-самый. Прикольнее было играть при фанатах, когда был полный стадион всю финальную серию. Это было прикольнее, чем играть в пузыре, — приводит слова Михаила Сергачева журналист «Реального времени».

Также, Михаил Сергачев неожиданно высказался о неоднозначном отношении к Континентальной хоккейной лиге, как к организации. Но при этом подчеркнул, что когда-нибудь обязательно хотел бы вновь надеть джерси родного нижнекамского клуба и поиграть в КХЛ.

— Я не оценивал игру в КХЛ на тройку, я оценивал организацию. Почему так — оставлю это при себе. Может быть, сейчас дал бы 4 или 5. В будущем я хотел бы поиграть в КХЛ. За «Нефтехимик», когда придёт время. Но сейчас о Кубке Гагарина не думаю, я играю в НХЛ за «Тампу» и думаю только о Кубке Стэнли, — рассказал Сергачев.

С каждым годом большое количество российских игроков стремиться за океан, но стоит отметить, положительная динамика развития все-таки в КХЛ имеется. Не так давно был введен потолок зарплат, который не дает клубам-олигархам свободно распоряжаться большим количеством игроков, улучшается качество телетрансляций и маркетинговая составляющая в клубах.

Кстати об НХЛ: Сергачев, безусловно, будет основным кандидатом в сборную России на предстоящих зимних Олимпийских Играх в Китае. Недавно появилась информация, что игроков Национальной лиги все-таки отпустят на Олимпиаду. Хоккеист высказал свое мнение по поводу Игр и заявил о готовности сыграть за сборную в Пекине.

— Я надеюсь, что все-таки хоккеисты НХЛ поедут на Олимпиаду, потому что это бесценный опыт. Пока есть возможность нужно ехать и отдать там все силы, пытаться выигрывать. Ну и стране себя показать, я всего лишь один раз выступал на Чемпионате Мира, а Олимпиада — это немножко другой уровень. Очень хотел бы сыграть, — сказал Михаил Сергачев.

Для Сергачева плей-офф 2021 года выдался не столь результативным. В 23 матчах хоккеист отметился лишь тремя результативными передачами. По ходу плей-офф было понятно, что и сам Михаил переживает из-за отсутствия набранных очков. К слову, в плей-офф 2020 года в 22 встречах Сергачев набрал 10 (3+7) очков. Но российский защитник по-прежнему —

«Секрет успеха — Андрей Василевский»

После пресс-конференции, главный трофей НХЛ перенесли в фойе «Нефтехим Арены», где молодые и совсем юные хоккеисты «Нефтехимика» смогли сделать памятный снимок с Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи», который получил голкипер «Тампы» Андрей Василевский, завоевавший звание самого ценного игрока Кубка Стэнли — 2021.

Посмотреть на известных игроков Национальной лиги и потрогать руками Кубок Стэнли, наверное, мечтает каждый юный хоккеист планеты Земля. У игроков «Нефтехимика» разных возрастов появился такой шанс. Юные хоккеисты чтобы «поглазеть» на Кубок Стэнли приехали в Нижнекамск и из соседнего Ижевска, и даже из Казани, где, кстати этот трофей до сих пор так ни разу не побывал — надежда разве что на Андрея Свечникова из «Каролины». Но это не точно.

В это же время Василевский уже сотый раз объяснял детям, что за Кубок он держит в руках (речь идет о «Конн Смайт Трофи»). Фотосессия длилась пару часов, после чего начали впускать и болельщиков «Нефтехимика», которые уже за 20 минут до запуска образовали, казалось, бесконечную очередь.

Еще до фотосессии Михаил Сергачев скромно сказал, что не хочет давать советы юным хоккеистам, и пошутил о вкладе в общий успех команды Андрее Василевском. На хоккейные болельщики прекрасно знают, что в этой шутке правд — немалая доля.

— Мне пока, наверное, рановато давать советы. Будет мне 35 или 40 лет, закончу с хоккеем и буду давать советы. Сейчас я могу сказать только то, что если ты хочешь чего то добиться, то нужно всегда работать и это чистейшая правда. Только работа, хорошая команда и вратарь Андрей Василевский, и все будет нормально. Секрет успеха — Андрей Василевский (улыбается).

Уже после фотосессии с болельщиками Кубок Стэнли доставили в парк «Нефтехимиков», где для нижнекамцев была организована концертная программа, а уже после концерта начался хоккейный матч «Нефтехимика» против новосибирской «Сибири». 9 сентября для Нижнекамска стал днем, полностью посвященный заокеанскому и российскому хоккею.

Сергей Писцов, фото и видео автора