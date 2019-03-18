Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти

Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещенных в Сети. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о фейк-ньюс устанавливает штрафы от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете недостоверных данных. Действие закона не будет распространяться на новостные агрегаторы и традиционные СМИ.

За публикации с «явным неуважением» к власти в интернете будут предусмотрены штрафы и аресты на срок до 15 суток. Такие публикации должны быть удалены по требованию Роскомнадзора. Если этого не произойдет, они будут заблокированы.

Напомним, что законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов были одобрены Советом Федерации 13 марта.