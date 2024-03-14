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День в истории 14 марта: Kazan Digital Week получил федеральный статус, родился Эйнштейн, скончался Хокинг

07:00, 14.03.2024 2

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 марта 2024 года

День в истории 14 марта: Kazan Digital Week получил федеральный статус, родился Эйнштейн, скончался Хокинг
Фото: Реальное время

14 марта отмечаются Международный день рек, Международный день числа пи, День православной книги и Всемирный день почки. Год назад Международный форум Kazan Digital Week получил федеральный статус, два года назад Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram* в реестр запрещенных сайтов, 20 лет назад Владимира Путина переизбрали президентом России на второй срок, 68 лет назад американский инженер родом из Татарстана Александр Понятов и его фирма Ampex продемонстрировали миру первый коммерческий видеомагнитофон. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Открытие новой мечети в селе Новая Тура Зеленодольского района Татарстана.
  • Открытие выставки произведений народного художника СССР Хариса Якупова в галерее «Хазинэ».

Кто родился: 145 лет с рождения создателя современной физики, 50 лет главному раввину Казани и Татарстана

  • 1854 — немецкий врач, бактериолог Пауль Эрлих (скончался 20 августа 1915 года). Основоположник химиотерапии, которая применяется при лечении рака.
  • 1879 — немецкий физик Альберт Эйнштейн (скончался 18 апреля 1955 года). Один из основателей современной физики, автор теории относительности. Лауреат Нобелевской премии за заслуги в области теоретической физики и особенно за открытие законов фотоэффекта. По версии журнала Time является персоной XX века.
  • 1932 — супруга Бориса Ельцина, первая леди России в 1991—1999 годах Наина Ельцина. Неоднократно посещала Казань, в том числе после смерти супруга.
  • 1970 — генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.
  • 1974 — главный раввин Казани и Республики Татарстан с 1997 года Ицхак Горелик.

Кто скончался: Карл Маркс и Джордж Истмен

  • 1883 — немецкий философ, экономист, социолог Карл Маркс (родился 5 мая 1818 года). Является одним из основателей марксизма. В честь него названа улица в Казани. Также в столице Татарстана с 1949 по 2005 год находился памятник философу. В 2023-м появились сообщения, что власти города намерены установить новую скульптуру.
  • 1932 — американский предприниматель и изобретатель Джордж Истмен (родился 12 июля 1854 года). Известен как изобретатель камеры Kodak и создатель одноименной компании.
  • 2018 — английский физик-теоретик Стивен Хокинг (родился 8 января 1942 года). В 22 года ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз», из-за чего его постепенно парализовало. В 1998 году он опубликовал книгу «Краткая история времени», в которой говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн. Лауреат Нобелевской премии.

    Праздники: День рек и числа пи

    • Международный день рек, или Международный день действий против плотин. Его предложила отмечать американская общественная организация «Международная сеть рек». Учредили праздник в марте 1997 года.
    • Международный день числа пи. Впервые его отметили в 1988 году в научно-популярном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско. Инициатором стал физик Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) день 14 марта — 3/14 — совпадает с первыми разрядами числа: 3,14...
    • День православной книги. Праздник Русской православной церкви, отмечаемый с 2010 года. Он связан с датой выпуска первой на Руси печатной книги — «Апостола» печатника Ивана Федорова, вышедшей в свет 14 марта (по новому стилю) 1564 года.
    • Всемирный день почки. Отмечается ежегодно во второй четверг марта начиная с 2006 года.

    События в истории: вывод российских войск из Сирии, Instagram* внесли в реестр запрещенных сайтов

    • 1956 — американский инженер родом из Татарстана Александр Понятов и его фирма Ampex продемонстрировали миру первый коммерческий видеомагнитофон.
    • 1972 — авиалайнер Sud Aviation SE-210 авиакомпании Sterling Airways выполнял транзитный рейс из Коломбо в Копенгаген, но при заходе на посадку в Дубае врезался в гору в районе Кальбы. В результате погибли все находившиеся на борту 112 человек. Катастрофа является крупнейшей в истории ОАЭ.
    • 1990 — из Конституции СССР исключена статья 6 — о руководящей роли КПСС.
    • 2004 — Владимира Путина переизбрали президентом России на второй срок. Кроме него кандидатами были Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Иван Рыбкин, Ирина Хакамада и Николай Харитонов.
    • 2015 — в Татарстане объявили траур по погибшим при пожаре в казанском торговом центре «Адмирал» 11 марта.
    • 2016 — Владимир Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии, поскольку «задача, поставленная перед Министерством обороны и Вооруженными Силами, в целом выполнена».
    • 2020 — президент России подписал закон о поправках к Конституции, который выдвигал новые требования к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня и в том числе обнулял текущие на тот момент президентские сроки Путина. Документ вступил в силу по результатам общероссийского голосования, которое прошло летом.
    • 2022 — Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram* в реестр запрещенных сайтов.
    • 2023 — Международный форум Kazan Digital Week получил федеральный статус.

    * Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.

    Дарья Пинегина
    ОбществоИстория Татарстан
    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 07:29
      С Праздником!

      "День православной книги. Праздник Русской православной церкви, отмечаемый с 2010 года. Он связан с датой выпуска первой на Руси печатной книги — «Апостола» печатника Ивана Федорова, вышедшей в свет 14 марта (по новому стилю) 1564 года".

      Кстати, в Послесловии Апостола 1564 года Иван Федоров указал лишь время печати, время выхода в свет книги, а место печати НЕ указал (это просто исторический факт, зафиксированный в Послесловии). Таким образом Апостол 1564 г. Ивана Федорова полу-анонимное издание. Хотя во всех каталогах и энциклопедиях местом печати указана Москва, что не доказано фактами и аргументами. По одной из гипотез Иван Федоров напечатал Апостол 1564 г. в Свияжске. Надеюсь молодые НЕ политизированные историки смогут установить место печати Апостола 1564 г.

      Ещё кстати, Апостол 1564 г. Ивана Федорова НЕ является "первой на Руси печатной книгой". До Апостола 1564 г. в Анонимной типографии было напечатано 7 книг в 1550-1564 гг. Анонимная типография тесно связана с Казанским краем - в 1580-х г. в Казани была издана Служба Казанской иконе Божией Матери одним из шрифтов Анонимной типографии с использованием бумаги, на которой был напечатан Апостол 1564 г. Ивана Федорова.

      Молодым НЕ политизированные историкам есть над чем поработать в плане истории начала русского книгопечатания...
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      Анонимно 08:25
      В Анонимной типографии в Казани в 1590-х годах было издано 2-е издание Службы Казанской иконы Божией Матери.
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