День в истории 14 марта: Kazan Digital Week получил федеральный статус, родился Эйнштейн, скончался Хокинг
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 марта 2024 года
14 марта отмечаются Международный день рек, Международный день числа пи, День православной книги и Всемирный день почки. Год назад Международный форум Kazan Digital Week получил федеральный статус, два года назад Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram* в реестр запрещенных сайтов, 20 лет назад Владимира Путина переизбрали президентом России на второй срок, 68 лет назад американский инженер родом из Татарстана Александр Понятов и его фирма Ampex продемонстрировали миру первый коммерческий видеомагнитофон. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие новой мечети в селе Новая Тура Зеленодольского района Татарстана.
- Открытие выставки произведений народного художника СССР Хариса Якупова в галерее «Хазинэ».
Кто родился: 145 лет с рождения создателя современной физики, 50 лет главному раввину Казани и Татарстана
- 1854 — немецкий врач, бактериолог Пауль Эрлих (скончался 20 августа 1915 года). Основоположник химиотерапии, которая применяется при лечении рака.
- 1879 — немецкий физик Альберт Эйнштейн (скончался 18 апреля 1955 года). Один из основателей современной физики, автор теории относительности. Лауреат Нобелевской премии за заслуги в области теоретической физики и особенно за открытие законов фотоэффекта. По версии журнала Time является персоной XX века.
- 1932 — супруга Бориса Ельцина, первая леди России в 1991—1999 годах Наина Ельцина. Неоднократно посещала Казань, в том числе после смерти супруга.
- 1970 — генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.
- 1974 — главный раввин Казани и Республики Татарстан с 1997 года Ицхак Горелик.
Кто скончался: Карл Маркс и Джордж Истмен
- 1883 — немецкий философ, экономист, социолог Карл Маркс (родился 5 мая 1818 года). Является одним из основателей марксизма. В честь него названа улица в Казани. Также в столице Татарстана с 1949 по 2005 год находился памятник философу. В 2023-м появились сообщения, что власти города намерены установить новую скульптуру.
- 1932 — американский предприниматель и изобретатель Джордж Истмен (родился 12 июля 1854 года). Известен как изобретатель камеры Kodak и создатель одноименной компании.
- 2018 — английский физик-теоретик Стивен Хокинг (родился 8 января 1942 года). В 22 года ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз», из-за чего его постепенно парализовало. В 1998 году он опубликовал книгу «Краткая история времени», в которой говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн. Лауреат Нобелевской премии.
Праздники: День рек и числа пи
- Международный день рек, или Международный день действий против плотин. Его предложила отмечать американская общественная организация «Международная сеть рек». Учредили праздник в марте 1997 года.
- Международный день числа пи. Впервые его отметили в 1988 году в научно-популярном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско. Инициатором стал физик Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) день 14 марта — 3/14 — совпадает с первыми разрядами числа: 3,14...
- День православной книги. Праздник Русской православной церкви, отмечаемый с 2010 года. Он связан с датой выпуска первой на Руси печатной книги — «Апостола» печатника Ивана Федорова, вышедшей в свет 14 марта (по новому стилю) 1564 года.
- Всемирный день почки. Отмечается ежегодно во второй четверг марта начиная с 2006 года.
События в истории: вывод российских войск из Сирии, Instagram* внесли в реестр запрещенных сайтов
- 1956 — американский инженер родом из Татарстана Александр Понятов и его фирма Ampex продемонстрировали миру первый коммерческий видеомагнитофон.
- 1972 — авиалайнер Sud Aviation SE-210 авиакомпании Sterling Airways выполнял транзитный рейс из Коломбо в Копенгаген, но при заходе на посадку в Дубае врезался в гору в районе Кальбы. В результате погибли все находившиеся на борту 112 человек. Катастрофа является крупнейшей в истории ОАЭ.
- 1990 — из Конституции СССР исключена статья 6 — о руководящей роли КПСС.
- 2004 — Владимира Путина переизбрали президентом России на второй срок. Кроме него кандидатами были Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Иван Рыбкин, Ирина Хакамада и Николай Харитонов.
- 2015 — в Татарстане объявили траур по погибшим при пожаре в казанском торговом центре «Адмирал» 11 марта.
- 2016 — Владимир Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии, поскольку «задача, поставленная перед Министерством обороны и Вооруженными Силами, в целом выполнена».
- 2020 — президент России подписал закон о поправках к Конституции, который выдвигал новые требования к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня и в том числе обнулял текущие на тот момент президентские сроки Путина. Документ вступил в силу по результатам общероссийского голосования, которое прошло летом.
- 2022 — Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram* в реестр запрещенных сайтов.
- 2023 — Международный форум Kazan Digital Week получил федеральный статус.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.
комментарии
"День православной книги. Праздник Русской православной церкви, отмечаемый с 2010 года. Он связан с датой выпуска первой на Руси печатной книги — «Апостола» печатника Ивана Федорова, вышедшей в свет 14 марта (по новому стилю) 1564 года".
Кстати, в Послесловии Апостола 1564 года Иван Федоров указал лишь время печати, время выхода в свет книги, а место печати НЕ указал (это просто исторический факт, зафиксированный в Послесловии). Таким образом Апостол 1564 г. Ивана Федорова полу-анонимное издание. Хотя во всех каталогах и энциклопедиях местом печати указана Москва, что не доказано фактами и аргументами. По одной из гипотез Иван Федоров напечатал Апостол 1564 г. в Свияжске. Надеюсь молодые НЕ политизированные историки смогут установить место печати Апостола 1564 г.
Ещё кстати, Апостол 1564 г. Ивана Федорова НЕ является "первой на Руси печатной книгой". До Апостола 1564 г. в Анонимной типографии было напечатано 7 книг в 1550-1564 гг. Анонимная типография тесно связана с Казанским краем - в 1580-х г. в Казани была издана Служба Казанской иконе Божией Матери одним из шрифтов Анонимной типографии с использованием бумаги, на которой был напечатан Апостол 1564 г. Ивана Федорова.
Молодым НЕ политизированные историкам есть над чем поработать в плане истории начала русского книгопечатания...