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Путин подписал закон о поправках в Конституцию — до голосования граждан

14:04, 14.03.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
Путин подписал закон о поправках в Конституцию — до голосования граждан
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.

Документ был одобрен Государственной думой и Советом Федерации 11 марта, также по состоянию на 14 марта его утвердили законодательные (представительные) органы всех 85 субъектов РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что примет решение о подписании закона по поправкам к Конституции только после результатов голосования граждан. Оно назначено на 22 апреля.

ОбществоВласть
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