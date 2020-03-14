Путин подписал закон о поправках в Конституцию — до голосования граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.

Документ был одобрен Государственной думой и Советом Федерации 11 марта, также по состоянию на 14 марта его утвердили законодательные (представительные) органы всех 85 субъектов РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что примет решение о подписании закона по поправкам к Конституции только после результатов голосования граждан. Оно назначено на 22 апреля.