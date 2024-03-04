Загнали в угол: «Ак Барс» вновь проиграл «Автомобилисту»

Фото: Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» дважды уступил в домашних матчах против екатеринбургского «Автомобилиста» и отправился в гости к сопернику. Пропускал игру за свое нарушение капитан «барсов» Александр Радулов, а нападающий Вадим Шипачев проводил свой тысячный матч в чемпионатах России по хоккею. О том, как развивались события матча — в репортаже «Реального времени».

Выиграв стартовое вбрасывание казанцы пошли атаковать ворота голкипера Евгения Аликина, показывающего к этой игре прекрасную статистику — в двух матчах он пропустил всего одну шайбу от «Ак Барса». Первая тройка гостей уже в первой атаке заставила удаляться хозяев — на 2 минуты за блокировку нападающего Никиты Дыняка получил форвард Алексей Бывальцев. Несмотря на численное преимущество и свежесть игроков «Ак Барса», открыть счет им не удалось.

Хозяева ринулись в контратаку — с острого угла ворота Тимура Билялова попытался поразить капитан «Автомобилиста» Сергей Широков. И вновь удаление у «автомобилистов» — за задержку соперника на скамейку отправился нападающий Егор Алексеев. Очень хороший и плотный прессинг показывало звено обороны хозяев. Оно же не позволило ничего сделать подопечным Зинэтулы Билялетдинова.

Наигравшись в меньшинстве, уральцы перешли в позиционную игру и несколько минут проверяли Билялова на прочность — голкипер «барсов» закрыл свои владения на замок.

И первое удаление в этом матче у «Ак Барса» — защитника команды Дмитрия Юдина «наградили» малым штрафом за толчок клюшкой. Меньшинство «барсов» в этом розыгрыше плей-офф — это отдельная и плачевная история. Казанцы пропустили три из шести шайб в неравных составах.

Однако в этот раз уральцам не удалось реализовать лишнего. А ведь именно с голов в большинстве «Автомобилист» и начинал свои победные матчи в этой серии.



Как и в предыдущих двух встречах, казанцы были быстрее и опаснее в начале матча, но к концу периода теряли скорость и моменты. Таким образом, с разницей в бросках — 15:5 в пользу хозяев, команды ушли на перерыв.

Как и в предыдущих двух встречах, казанцы были быстрее и опаснее в начале матча, но к концу периода теряли скорость и моменты Скриншот realnoevremya.ru из видео "АВТОМОБИЛИСТ - АК БАРС | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2024 | Матч №3" с канала КХЛ

Опять «3 на 5»

Второй период команды начали обоюдоострыми моментами — как казанцы, так и екатеринбуржцы провели несколько опасных атак на ворота Аликина и Билялова.



На пятой минуте «барсы» вновь остались в меньшинстве — две минуты получил Кирилл Адамчук. Мгновениями после еще и Билялов умудрился наиграть на нарушение — за умышленный сдвиг ворот. «Автомобилист» в третьем матче подряд открыл счет в матче. Анатолий Голышев поразил голкипера казанцев в формате «5 на 3».



К экватору встречи «Ак Барс» смог нанести лишь девять бросков по воротам Евгения Аликина, в то время как хозяевам удалось совершить 30.



Под занавес периода Никита Лямкин оставил своих партнеров по команде в меньшинстве. Обороняющейся четверке казанцев удалось сломить большинство «Автомобилиста». Выбежав со скамьи оштрафованных, Лямкин попытался убежать на рандеву с Евгением Аликиным, но переиграть поймавшего кураж вратаря ему не удалось.

После двух периодов «Автомобилист» перебросал «Ак Барс» более, чем в два раза — 33:16 по статистике сорока минут матча.

В шаге от спасения

На спасение в этом матче у казанцев оставалось 20 минут. В первой атаке гостей нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев неудачно упал на форварда «барсов» Кирилла Семенова — оба игрока тяжело поднялись со льда и отправились на скамейку запасных.

На второй минуте третьего периода «Ак Барсу» наконец удалось прервать «сухую» серию Аликина — Илья Сафонов забросил первую и, пожалуй, важнейшую для своего клуба шайбу. Уже к середине третьего игрового отрезка «барсам» удалось поставить свою игру — 9:2 по броскам в пользу гостей.

Несмотря на крайне осторожную игру обеих команд, «Автомобилист» все же смог наказать казанцев за ошибку. «Барсы» неаккуратно выбросили шайбу из своей зоны, чем и воспользовались уральцы — Анатолий Голышев набросил на ворота и оформил дубль в ворота «Ак Барса», выведя свою команду вперед.

За 5 минут до сирены защитник гостей Кирилл Адамчук получил глупое и ненужное удаление за выброс шайбы, чем, по сути, «похоронил» шансы казанцев на камбэк. Точку в этом матче поставил все тот же Анатолий Голышев, своим броском по пустым воротам.

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев оформил свой первый за 7 лет хет-трик в КХЛ.

Казанцы в шаге от вылета в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Следующий матч команды проведут 6 марта в 17:00 мск.

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