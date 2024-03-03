Александр Радулов пропустит ближайший матч «Ак Барса» из-за дисквалификации

Фото: Максим Платонов

Нападающий казанского «Ак Барса» получил дисквалификацию на одну игру. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет.

— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, — сообщает сайт КХЛ.

Накануне капитана «Ак Барса» удалили до конца игры с «Автомобилистом» за удар соперника в голову. После видео повтора судьи приняли решение дать игроку большой штраф 5+20 до конца игры.

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