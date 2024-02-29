Первая не пошла: «Автомобилист» проехался по «Ак Барсу» в начале плей-офф

Игра завершилась со счетом 1:2

Фото: Динар Фатыхов

Первый матч серии между казанским «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом» закончился в пользу гостевой команды. Екатеринбуржцы переиграли «барсов» со счетом 2:1 и повели в серии плей-офф 1:0. Подробнее о матче — в материале «Реального времени».

В начале матча казанцы продемонстрировали мощный атакующий хоккей и прессинг на ворота соперника. Уже на третьей минуте матча у нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова появилась шикарная возможность открыть счет встречи, но вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин не позволил ему это сделать.

Следующие пять минут тройка казанцев во главе с Артемом Галимовым и капитаном Александром Радуловым создавала множество опасных моментов у ворот гостей, но Аликин снова проявил свою надежность. Несмотря на все усилия, «Ак Барсу» не удалось открыть счет в первом периоде. Однако, команда продолжила активно атаковать и создавать моменты. Ближе к середине периода игра выровнялась и «Автомобилист» начал создавать опасные моменты у ворот Тимура Билялова.

На 11-й минуте матча защитник «Ак Барса» Никита Лямкин предпринял попытку забросить шайбу, но та слетела с крюка его клюшки и не попала в ворота. В ответной атаке «Автомобилист» заработал удаление, которое успешно реализовал капитан команды Сергей Широков. Шайба попала в притирку с перекладиной ворот, и счет стал 0:1 в пользу «Автомобилиста». Через две минуты «Ак Барс» снова получил удаление за удар клюшкой. И на этот раз шайба попала в ворота казанской команды. Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт удвоил разницу в счете.



Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков отметил свой 800-й матч в карьере заброшенной шайбой.



Как… Как он не попал?..

Подобно первому периоду, казанцы вновь начали активно атаковать, чтобы отыграть две шайбы. Мощнейшая игра Александра Радулова на второй минуте периода позволила «Ак Барсу» впервые за игру получить большинство. Через две минуты за задержку соперника наказали защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина. Еще через минуту вновь Радулов заставил гостей удалиться — на этот раз за задержку удалили Кертиса Волка.

Недаром екатеринбуржцы показали лучшее в КХЛ меньшинство по результатам «регулярки» — «барсам» не удалось поразить ворота соперника.

После того как казанцы вновь поиграли в меньшинстве, они расположились в зоне соперника — на 11-й минуте периода Илья Сафонов должен был сокращать разрыв в счете до одной шайбы. «Как… Как он не забил?…» — наверно, каждый болельщик «Ак Барса» задался этим вопросом. Форвард «Ак Барса» не попал в пустой створ ворот «Автомобилиста», и счет на табло остался прежним — 0:2 в пользу гостей.

Оставшуюся часть второго периода команды показали равный хоккей и не создали острых моментов, после чего ушли на перерыв при том же счете.



Опять нет большинства

На третий период казанцы выбежали с особым настроем, как будто вышли на последний бой. Боевая тройка во главе с Кириллом Семеновым уже на первой минуте провела очередную опасную атаку на ворота Евгения Аликина.

Тем временем на льду впервые появился Дмитрий Кагарлицкий — нападающий «Ак Барса», который на сегодняшнюю встречу был заявлен в качестве 13-го нападающего.

50 минут и пять неудачных попыток большинства потребовалось казанцам, чтобы забросить свою первую шайбу в этом матче. С передачи Александра Радулова, известного как «татарский дьявол», Вадим Шипачев наконец-то смог поразить ворота Евгения Аликина.

У «барсов» оставалось 10 минут на отыгрыш последней шайбы. Команды начали играть более осторожно и внимательно. Напряжение в игре нарастало — любая ошибка или пропущенная атака могли стать решающими.

«Автомобилист» полностью закрылся в обороне в последние пять минут игры, а «Ак Барс» пытался найти ту самую лазейку, чтобы спасти эту встречу. За полторы минуты до конца третьего периода казанцы сняли вратаря, дабы попытать удачу в формате «6 на 5». Казанцам этого, однако, не хватило — гости выстояли в обороне и забрали первый матч серии.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прервал свою безголевую серию в 20 матчей.

Следующую встречу команды проведут в субботу 2-го марта. Начало матча 17.00.

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