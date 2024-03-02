«Ак Барс» разгромно проиграл «Автомобилисту» второй матч серии

Отправляемся в Екатеринбург с двумя поражениями

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист» разгромно второй матч в 1/8 серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 0:4. В состав казанцев вернулся лучший снайпер команды, нападающий Дмитрий Яшкин, получивший травму в конце прошлого года. «Барсы» остались без своего капитана — большим штрафом за удар в голову наказали Александра Радулова. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Не смогли навязать свою игру

«Ак Барс» с первых секунд матча начал активно атаковать и обострять игру в зоне соперников. На пятой минуте встречи казанцы вынудили «Автомобилист» нарушить правила, наказав форварда Кертиса Волка малым штрафом. Однако, «Ак Барсу» не удалось реализовать большинство и игра постепенно перешла в среднюю зону. Игроки «Автомобилиста» перевели игру в зону «Ак Барса» и создали несколько опасных моментов у ворот Тимура Билялова. Голкипер казанской команды надежно защищал свои владения.



Возвращение лучшего снайпера «Барсов» Дмитрия Яшкина позволило тренеру Зинэтуле Билялетдинову вернуть «ударную тройку» Кагарлицкий-Шипачев-Яшкин.



В конце первого периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов проявил излишнее усердие в прессинге, за что был удален до конца игры за удар в голову. До конца периода казанцы остались в меньшинстве, а через 30 секунд защитник Дмитрий Юдин заработал малый штраф за толчок соперника и оставил свою команду в формате «3 на 5».



«Автомобилист» укрепил лидерство в серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капитан подвел?

Вследствие удалений, второй период команды начали в зоне «Ак Барса». На 30-й секунде гости смогли реализовать удаление и открыли счет в матче. Джесси Блэкер попал в дальний угол ворот Тимура Билялова. К сожалению, в этот момент у игрока «Ак Барса» сломалась клюшка, что еще больше осложнило ситуацию.

Далее по хоту игры несгораемое большинство «Автомобилиста» продолжило создавать угрозы в зоне хозяев. Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков удвоил преимущество своей команды меньше чем через минуту после первого гола. Для Широкова это второй гол в двух матчах против «Барсов», и в прошлой игре его шайба помогла «Автомобилисту» открыть счет в матче.

После двух пропущенных «Ак Барс» начал играть в зоне «Автомобилиста» и создал несколько голевых моментов. Вратарь гостей Евгений Аликин показал свой уровень. На седьмой минуте периода нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк воспользовался ошибкой обороны и обокрал соперника у их ворот. Он не смог переиграть Аликина, но сумел заработать фол на себе. Очередных двух минут в большинстве «Ак Барсу» не хватило. К середине встречи цифры на табло показывали преимущество гостей — 0:2.

В оставшейся части периода команды не смогли забросить ни одной шайбы. За это время они дважды играли в большинстве, но уверенная игра вратарей не позволила ни «Ак Барсу», ни «Автомобилисту» изменить счет. Поэтому команды отправились в раздевалку, чтобы подготовиться к решающему отрезку матча.

Спортивно-дисциплинарная комиссия решит, сыграет ли Александр Радулов в следующем матче. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ослабили хватку

Третий период казанцы также начали в меньшинстве — под занавес предыдущего отрезка Кирилла Семенова наказали малым штрафом за задержку соперника. Однако «барсам» удалось сразу же убежать в атаку и нейтрализовать соперника — вновь за задержку удаление на площадке. Судьи выписали две минуты капитану «Автомобилиста» Сергею Широкову.

На третьей минуте периода казанцы допустили грубую ошибку при выходе из зоны — гостям удалось перехватить передачу «Ак Барса» и забросить очередную шайбу в ворота Тимура Билялова. Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек отметился голом с передач Кертиса Волка и Сергея Широкова.

Чтобы поддержать своих товарищей на скамейке, защитник «барсов» Никита Лямкин вступил в кулачный поединок с Семеном Кизимовым. Выиграв бой, Лямкин отправился на 5 минут в штрафной бокс — таким же штрафом наказали и Кизимова.

Однако этот трюк не сработал — через минуту казанцы упустили Анатолия Голышева и пропустили четвертую шайбу в свои ворота. Тимур Билялов отправился на замену. Ворота «Ак Барса» доверили охранять Амиру Мифтахову.



Несмотря ни на что, казанцам так и не удалось поразить владения Евгения Аликина. «Барсы» отдали вторую игру в серии розыгрыша Кубка Гагарина и с двумя поражениями отправились в Екатеринбург.



Получится ли у подопечных Зинэтулы Билялетдинова вернуться в серию или нет — узнаем послезавтра. Следующий матч команды проведут в КРК «Уралец» 4-го марта.

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