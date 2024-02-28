День в истории 28 февраля: рекордная ключевая ставка, родился Юнус Ахметзянов, Минниханов и «Ак Барс»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 февраля 2024 года
28 февраля пройдет заседание Казгордумы по итогам 2023 года, а раис Татарстана Рустам Минниханов встретится с хоккеистами «Ак Барса» перед розыгрышем Кубка Гагарина. Два года назад Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых, 52 года назад в Казани прошел первый за годы СССР концерт органной музыки, 170 лет назад в США учредили Республиканскую партию, 292 года назад в Санкт-Петербурге открылся первый в России Кадетский корпус. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Казанской городской думы по итогам социально-экономического развития в 2023 году и задачам на 2024 год.
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с хоккейным клубом «Ак Барс» перед стартом игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 годов.
- Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Проводит председатель совета директоров.
- Совещание с руководителями малых нефтяных компаний Татарстана об итогах работы в 2023-м и планах на 2024 год.
- 10-й день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» — сегодня пройдут матчи 1/2 финала по фиджитал-хоккею, полуфиналы по фиджитал-баскетболу и MLBB, квалификация по фиджитал-скейтбордингу и танцевальному симулятору, матчи за первое и третье места в CS 2+лазертаг, четвертьфинал в гонке дронов.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против красноярского «Енисея».
Кто родился: строитель КАМАЗа и дочь Сталина
- 1901 — американский химик, кристаллограф Лайнус Полинг (скончался 19 августа 1994 года). Один из пяти человек в истории, получивших Нобелевскую премию дважды — по химии в 1954-м и премию мира в 1962-м.
- 1914 — композитор и заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР Хуснулла Валиуллин (умер 24 сентября 1993 года). Автор опер «Самат» и «На берегу Демы», кантаты «Родной край», более 100 песен и романсов на стихи известных татарских поэтов.
- 1914 — начальник «Камгэсэнергостроя» с 1971 по 1996 год Евгений Батенчук (скончался 30 мая 1999 года). Предприятие занималось стройкой КАМАЗа и инфраструктуры Набережных Челнов.
- 1925 — российский музейный деятель, основатель и первый директор музея истории Казанского университета Стелла Писарева (скончалась 24 мая 2020 года).
- 1926 — советская переводчица, филолог Светлана Аллилуева (скончалась 22 ноября 2011 года). Дочь Иосифа Сталина.
- 1927 — татарский кулинар, автор многочисленных книг по кулинарии Юнус Ахметзянов (скончался 13 февраля 1984 года). В честь него назван кулинарный конкурс для молодых поваров.
- 1947 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Васильева.
- 1969 — главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева Ильгиз Ахметзянов.
- 1981 — депутат Казанской городской думы, директор АНО «Дворец единоборств «Ак Барс» Айрат Гайнетдинов.
- 1987 — депутат Казанской городской думы Алмаз Хамидуллин. Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года — 2017».
Кто скончался: первый российский граф и дважды премьер Швеции
- 1719 — русский воинский начальник времен Северной войны, один из первых русских генерал-фельдмаршалов Борис Шереметьев (родился 5 мая 1652 года). Первым получил титул графа за подавление Астраханского восстания.
- 1848 — шестой президент США в 1825—1829 годах, первый официальный посланник США в России Джон Куинси Адамс (родился 11 июля 1767 года).
- 1986 — дважды премьер-министр Швеции с 1969 до 1976 год и с 1982 до 1986 год Улоф Пальме (родился 30 января 1927 года). Убит на центральной улице Стокгольма во время возвращения со своей женой Лисбет из кинотеатра «Гранд».
Праздники: Дeнь ИТ-cпeциaлиcтa
- Дeнь ИТ-cпeциaлиcтa. Неофициальный праздник, дата которого связана с тем, что 28 февраля 1956 года был запатентован сетевой кабель, позволяющий объединить нескольких компьютеров в локальную сеть.
- День памяти погибших в результате азербайджанских погромов армян, или День защиты прав вынужденных переселенцев из Азербайджана. Дата была установлена в память о событиях, произошедших в феврале 1988 года, когда в результате азербайджано-армянских столкновений погибли более 50 человек и несколько тысяч получили ранения различной степени тяжести.
События в истории: в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство, в США учредили Республиканскую партию
- 1066 — в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство.
- 1732 — в Санкт-Петербурге открылся первый в России Кадетский корпус.
- 1854 — в США учредили Республиканскую партию.
- 1935 — американский химик Уоллес Карозерс в центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» изобрел первое в мире синтетическое волокно — нейлон.
- 1940 — летчик-испытатель Владимир Федоров совершил первый в СССР полет на ракетном планере с жидкостно-реактивным двигателем конструкции Сергея Королева.
- 1950 — курс советского рубля стал исчисляться по курсу золота, а не доллара.
- 1957 — в Хельсинки стартовал первый чемпионат мира по хоккею с мячом. Первым чемпионом стала сборная СССР.
- 1972 — в Казани прошел первый за годы СССР концерт органной музыки. К этому дню в актовом зале Казанской консерватории установили большой концертный орган чехословацкой фирмы Rieger-Kloss.
- 1990 — принято решение о создании Союза кинематографистов России как правопреемника Союза кинематографистов СССР.
- 1995 — приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию Казанский инженерно-строительный институт (КИСИ) переименован в Казанскую государственную архитектурно-строительную академию. Сейчас Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
- 1998 — начало вооруженного конфликта в Косово, известного как Косовская война.
- 2019 — Арбитражный суд Ставропольского края потребовал от Украины выплатить компании «Татнефть» $144 млн. Таким образом, суд привел в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года. Решение не исполнено до сих пор.
- 2022 — Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2014 года — 17%.
- 2022 — Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.
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