FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от всех турниров

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Об этом говорится в совместном заявлении организации.

Сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская сборная должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.

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Кроме того, UEFA принял решение прекратить сотрудничество с российской компанией «Газпром». Оно вступает в силу немедленно.

Вчера FIFA запретило проводить в России международные матчи. Решение принято в координации с УЕФА и в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета из-за ситуации на Украине. 25 февраля УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен был состояться 28 мая этого года.



Татьяна Леухина