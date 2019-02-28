Суд потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн

Арбитражный суд Ставропольского края сегодня потребовал от Украины выплатить компании «Татнефть» $144 млн.

Таким образом, суд привел в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года, пишет ТАСС.

Напомним, «Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.

На прошлом заседании, которое состоялось в конце октября, Арбитражный суд Ставропольского края привлек к делу в качестве третьего лица представителей санатория имени Семашко, который находится на Ставрополье и принадлежит Украине.

13 декабря 2018 года суд отложил рассмотрение спора «Татнефти» и Украины на $144 млн до 28 февраля 2019 года.