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Промышленность

Суд потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн

16:10, 28.02.2019 1
Суд потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Арбитражный суд Ставропольского края сегодня потребовал от Украины выплатить компании «Татнефть» $144 млн.

Таким образом, суд привел в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года, пишет ТАСС.

Напомним, «Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.

На прошлом заседании, которое состоялось в конце октября, Арбитражный суд Ставропольского края привлек к делу в качестве третьего лица представителей санатория имени Семашко, который находится на Ставрополье и принадлежит Украине.

13 декабря 2018 года суд отложил рассмотрение спора «Татнефти» и Украины на $144 млн до 28 февраля 2019 года.

ПромышленностьНефть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Пусть отдадут Приват с Коломойским в придачу, вот уж будет хороший гешефт!
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