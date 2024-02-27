Более 865 миллионов на 30 проектов: как в Татарстане обновят и построят общественные пространства в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В течение текущего года в Татарстане планируют обновить и построить более 30 общественных пространств. В настоящий момент на реализацию этих целей в республике выделено более 865 миллионов рублей. В рамках программы создания комфортной городской среды для татарстанцев общественные пространства обновятся не только в крупных городах региона. В списке также Кукмор, Бавлы, Елабуга. О том, какие еще города присутствуют в списке и что появится в парках, — в материале «Реального времени».

Третья очередь Шишкинских прудов в Елабуге

Всего в рамках программы создания комфортной городской среды Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана (ГИСУ) разыгрывается два тендера. Первый — на сумму в почти 700 миллионов рублей, второй — на 166 миллионов рублей. Всего в списке более 30 различных общественных пространств.

Среди них, например, третья очередь Шишкинских прудов в Елабуге, ремонт парка Алтынова в Зеленодольске, кластера в Лаишево, парка экстремальных видов спорта в Мамадыше, парк «Молодежный» в Заинске. Также выделенные деньги пойдут на формирование центра Бавлов и развитие территории у ЦРБ и на улице Ворошилова в Кукморе. Эти работы должны быть завершены до ноября 2024 года.

Добавим, что, например, после реконструкции Шишкинские пруды должны стать одной из перспективных прогулочно-рекреационных зон города, наполненной объектами торговли, досуга и развлечений. Кроме этого, там сформируют экотропу, которая свяжет все элементы общественного пространства и художественно оформят мост через Тойму.

Что касается парка «Молодежный» в Заинске, то там появятся новые спортивные объекты, детские игровые комплексы и малые архитектурные формы. Будет проведено освещение, установлены новые скамейки и организованы места для отдыха населения. Появится отдельная спортивная площадка для игры в баскетбол. На пустыре между Ледовым дворцом и церковью соорудят площадку для катания на скейтах, велосипедах и скутерах.

Кукмор станет первым, где благоустроят территорию, прилегающую к медицинскому учреждению

Как рассказали «Реальному времени» в бюро «Архитектурный десант», в этом году они работают с двором Центральной районной больницы в Кукморе. Этот проект можно назвать прецедентом: Кукморский район станет первым в республике (после Казани), где благоустроят территорию, прилегающую к медицинскому учреждению.

Проект предполагает комплексную реорганизацию участка и позволит объединить территории улицы Ворошилова на въезде в город и часть территории больницы. Так, планируется создать здоровую и безопасную среду, обеспечив единение человека с природой и оздоровление во всех смыслах.

В «Архитектурном десанте» отметили, что их основная задача — «выстроить» сеть пешеходных дорожек вдоль районной больницы. Это позволит обеспечить комфортное перемещение маломобильных групп населения.

Напомним, в прошлом году проект стал одним из двух победителей от Татарстана на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он одержал победу в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек».

— Курируемых именно нашим бюро парков, которые планируется завершить в этом году полностью, нет. Однако немало пространств, где продолжатся начатые ранее работы. Так, в планах продолжить благоустройство территории у водохранилища и парка «Комсомольский» в Альметьевске, а также реализовать третью очередь благоустройства парка «Прибрежный» в Набережных Челнах, — сказали нашему изданию в бюро.

Как изменится парк «Прибрежный» в Набережных Челнах

Помимо этого, в «Архитектурном десанте» раскрыли подробности того, как они продолжат работу над парком «Прибрежный» в Набережных Челнах. Бюро будет работать с территорией озера Лесное, находящегося на территории «Прибрежного»: там появятся новые пирсы и площадки для отдыха, откроется комфортабельный туалет. Также будет освещена конная тропа.

— Озеро Лесное в центре леса — не просто точка притяжения горожан, а ценный и редкий природный ресурс. Добавляя новые функции, нам важно сохранить водоем в естественном виде и минимально затронуть его внешний облик. Концепция работы конкретно с этой территорией опирается в первую очередь на экологичность, а также на доступность и функциональность. Сохранить открытый и комфортный доступ к воде и открыть новые сценарии использования пространства — вот одни из задач. Уверены, новые сценарии использования, которые откроются благодаря деликатному благоустройству, привлекут горожан к еще более частому активному отдыху на природе, — отметила директор бюро «Архитектурный десант» Дарья Климова.

Согласно проекту, у жителей теперь будут комфортные точки доступа к водоему благодаря оборудованным пирсам. К одному из них будут примыкать зоны отдыха у воды, а сам пирс, по планам, станет местом для рыбалки. А остальные подойдут для пленэров, спортивных занятий на открытом воздухе, лекций.

Часть работ над «Прибрежным» коснется территории у Боровецкого леса. Так, с этой стороны откроется новая входная группа, заработает городской туалет.

В заключение в бюро добавили, что как таковых тенденций и системно встречающихся проектных решений при реализации программы по формированию городской среды нет, все индивидуально и зависит от конкретного общественного пространства: историко-культурного контекста, запроса местных жителей и прочего.



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