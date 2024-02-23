«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 79-я: «Орлы»

Комедия с аллюзиями на Мусу Джалиля и Шекспира

Смотрим самую душевную по сюжету комедию Рамиля Тухватуллина 2009 года «Бөркетләр» («Орлы», 12+) о трех стариках, которые все еще разбираются с прошлым. В ролях — мастодонты театральной сцены: Азгар Шакиров, Ринат Тазетдинов, Равиль Шарафеев. А также знакомые нам по другим фильмам Тухватуллина актеры.



Жили три товарища, ага



Как режиссер Тухватуллин пробовал себя в разных жанрах. Брался за исторические размышления в «Зулейхе», смешивал традиции и молодежные волнения в «Дилемме», снимал криминальные ленты «Пропасть» и «Золотая суббота».



«Орлов» начали снимать летом 2008 года по заказу Министерства культуры РФ и с помощью Минкульта РТ. Сценарий к фильму написали Айсылу Хафизова и Мансур Гилязов. Первая закончила журфак КГУ и факультет кинодраматургии ВГИК, долгое время работала на телевидении, а с Тухватуллиным сотрудничала, когда была соавтором сценария «Дилеммы». Маститый автор Гилязов к тому времени приложил руку к «Бибинур» и «Куктау».



Пожалуй, самое привлекающее в «Орлах» — это картинка, за нее отвечает опытный кинохроникер и на все руки мастер Сергей Литовец, с которым работал оператор — ветеран телевидения Фарит Галеев. Музыку в духе фильмов Рязанова творил Марат Ахметшин.

Главные роли в «Орлах» играют «щепкинцы», шестидесятники, с именами которых связывают «золотую эпоху» татарского театра. Они выступали на сцене и в роли злодеев, и батыров, а здесь как будто позволено быть самими собой.

Для Мирзахида (Азгар Шакиров) последняя радость в жизнь — его внук Искандер (Раиль Шакиров). Его выгнали с работы, где он приглядывал за орлом.



У его товарища Яруллы (Ринат Тазетдинов) есть внучка Альбина (Индира Тухватуллина). В начале фильма она приглашает режущегося в компьютерные игры Искандера на встречу, где знакомит с Рамазаном (Ильнур Закиров). Это уже внук Сибгата (Равиль Шарафеев). Предполагается, что Рамазан женится на Альбине и увезет ее из России.



У актеров пожилого возраста к тому времени был опыт игры в кино, причем даже в советском. Шакиров еще в 1968-м в «Моабитской тетради» изображал Абдуллу Алиша (а недавно сам стал героем картины «Җылак»). Ринат Тазетдинов отвечал за роль эмира Афганистана в «Миссии в Кабуле». А Равиль Шарафеев отметился в «Кладе». Но, говорят, на площадке Тухватуллин требовал от них не театральной, а кинодостоверности.

Действие фильма происходит в День пожилых людей. Для октября, заметим, очень тепло.

Любви покорны все балконы, или Кто пел?



Судьбу внуков решают деды. Они даже идут на берег в районе пляжа «Локомотив» и устраивают корэш. За их попытками нервно наблюдает Карим (Нариман Гарифуллин), который ремонтирует заброшенный катер, судьба которого, похоже, предрешена с самого начала. Позже старики заступаются за жену какого-то мужчины, что приводит к появлению милиции (Павел Густов). Он, кстати, говорит по-русски. Весь фильм в интернете также переозвучен, причем женским голосом. Из-за этого мы пока что лишены возможности оценить фирменные голоса актеров, которые составляют половину очарования их игры. Но также можем представить, что это фильм индийский. Просто песен в нем немного.

Да, у Мирзахида все уже на том свете. Он идет на кладбище к жене Мадине и выдает монолог. Ярулла между тем начинает поучать жену Зайтуну (Зульфия Зарипова), что приводит к приступу. Но лежать в больнице некогда, решает Мирзахид, и тащит товарища на улицу. Вместе они идут в дом престарелых, где находится Гайникамал (Фирдаус Ахтямова), давняя любовь Сибгата, который лезет к ней с цветами на балкон.



Результат — камера, из которой предварительно выгоняют ремонтировавших ее узбеков. А телефон Сибгата внезапным образом оказывается у журналистки. Ее играет Гузель Минакова-Сибгатуллина. Через несколько лет она уйдет в декрет, родив будущую звезду социальных сетей и оперы «Сююмбике» Арслана, а потом и вовсе уволится из Камаловского.



Таким образом, журналистка собирает внуков на Тнв. Те, придя в ужас от ее сюжета, предлагают снять новый, где парни будут бороться за право жениться на Альбине.



К этому моменту фильм, по большому счету состоящий из случайностей (мы как будто больше доверяем хаосу в голове героев, чем логике), превращается в цепочку оммажей. Главные герои оказываются в камере, которая моментально превращается в театральную площадку, где они признаются в прошлых подвигах и согрешениях. Тюремная камера сходу напоминает нам о спектакле «Моңлы бер җыр» («У совести вариантов нет»), где играли Тазетдинов и Шакиров, о судьбе Мусы Джалиля. Особенно когда герои затягивают песню.

Ну а когда в отделении милиции поет еще и Зайтуна, сходу вспоминается история Зифы Басыровой. У Ибрагима Салахова в «Колымских рассказах» есть эпизод, где ее муж в Плетеневской тюрьме слышит вдруг, как она поет по радио «Рамай». Тут зритель понимает, что, вероятно, борьба на берегу была аллюзией на Такеши Китано, а сцена в санатории — пародией на «Ромео и Джульетту».

В конце фильма Рамиль Тухватуллин и вовсе ломает стену, возникая в кадре как недовольный режиссер. На показах он объяснял, что его картина не так проста, как кажется: «Здесь речь идет о татарском народе. Мы орлы в клетке или орлы, летящие в небе? Вот на этот вопрос вы должны найти ответ».