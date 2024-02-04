«Народ по-своему прозвал его «Плаксой»

В Казани презентовали художественный фильм о легендарном татарском актере Азгаре Шакирове

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов. Азгар Шакиров и Алмаз Нургалиев

В Казани прошла официальная презентация художественного фильма «Жылак» («Плакса»), посвященного судьбе Азгара Шакирова. Снялся в ней и сам легендарный татарский актер. Режиссер и сценарист фильма — автор наделавшей шуму документальной ленты о забытой деревне в Актанышском районе «Между семью островами» Алмаз Нургалиев. Выйдет ли его новая картина в прокат?



Из документального — в художественный

Фильм «Плакса» изначально был задуман как документальный. Только потом в ходе работы было принято решение сделать из него художественную картину, что стало для Алмаза Нургалиева первым опытом. К слову, на одном из питчингов в Министерстве культуры РТ ему пришлось защищать свой проект перед экспертами, которых смутило, что в картине про актера появляется и сам актер. По словам Нургалиева, идея создания фильма родилась совместно с героем:

— Мы с Азгаром Шакировым знакомы с сериала «Ак чәчәклэр» («Белые цветы»), где я был оператором. Затем получилось так, что Азгар-абый пригласил меня на юбилей, и там я услышал очень глубокий монолог отца в его исполнении. На следующий день я позвонил ему и сказал, что это по сути дела уже готовый закадровый текст к документальному фильму. И пошло-поехало.



Фильм рассказывает биографию народного артиста России и народного артиста РТ, лауреата Госпремии имени Тукая, который простым деревенским мальчишкой из Тумутукского (ныне — Азнакаевского) района уехал в большой город за мечтой. В 1961 году он окончил московское театральное училище имени Щепкина и стал играть в труппе Камаловского театра, посвятив ему 40 лет своей жизни.

Судьба татарского народа и новые лица

В фильме много философии и размышлений, поднимаются актуальные вопросы, касающиеся личности Шакирова и волнующие сегодня наше общество.



Кто такой Артист? Какие испытания на жизненном пути делают человека личностью? Какова роль личности в судьбе нации? Не остаются без внимания и темы сохранения татарского языка и в целом татарского народа, исчезновения татарских деревень.

Одна из героинь фильма — коллега Шакирова актриса Нажиба Ихсанова. Особенно ярко она представлена в период молодости актеров, но потом эта линия теряется, в чем признался и сам режиссер. Те, кто не знаком с судьбой татарской актрисы, не понимает, что с ней случилось дальше, этот вопрос остается открытым.

Среди зрителей — писатель Вахит Имамов и журналист Ильфат Файзрахманов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Среди актеров, занятых в фильме «Плакса», можно увидеть много новых лиц. Играют не знаменитые казанские актеры, как во многих других картинах, а малоизвестные, в частности, из Атнинского театра. Съемки проводились в Казани, Арском, Мензелинском и Мамадышском районах, но основные кадры были сняты в Кукморском. Авторы обнаружили, что по ландшафту он очень схож с Азнакаевским. Кроме того, здесь сохранилось очень много атрибутов прошлого, говорят они.

Что касается названия, то, по словам Нургалиева, это деревенское прозвище Азгара-абыя: «Народ по-своему прозвал его — «Плаксой».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Надежда на прокат есть?

Фестивальный вариант фильма был представлен публике в прошлом году в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино. За это время он был показан 18 раз в районах и регионах.

— Это мы делали, чтобы узнать мнение зрителя по поводу фильма. Мы побывали в Самарской, Оренбургской областях и Башкирии и поняли, что запрос на кино о знаменитых личностях-татарах очень высок, — отметил Нургалиев.

Уже не презентация, а премьерный показ фильма «Жылак» запланирован на 22 февраля — в день рождения самого Азгара Шакирова. Он пройдет в его родном Камаловском театре. С конца февраля начнутся показы в кинотеатрах Татарстана и в целом России, в частности в регионах с компактным проживанием татар.

На съемку фильма ушло около 4 миллионов рублей. Поддержку оказало Министерство культуры РТ, Комиссия при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, бизнесмены. Отметим, что два с лишним года назад Нургалиев представил широкой публике документальный фильм «Между семью островами» — о последнем жителе несуществующей деревни в Актанышском районе.

