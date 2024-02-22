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Проспали игру: «Ак Барс» вновь уступил «Локомотиву»

00:20, 22.02.2024
Проспали игру: «Ак Барс» вновь уступил «Локомотиву»
Фото: Гафаров Артем Маратович

Казанский «Ак Барс» в рамках последней домашней серии регулярного чемпионата КХЛ принимал ярославский «Локомотив». Казанцы уступили «железнодорожникам» со счетом 4:2 и упустили возможность досрочно закрепиться в топ-4 Востока. Третий матч подряд пропускают лидеры «барсов» — нападающий Дмитрий Кагарлицкий, капитан команды Александр Радулов и основной вратарь казанцев Тимур Билялов.

Кто-то не проснулся

Казанцы не очень удачно начали игру и пропустили шайбу уже на 53-й секунде после неопасного броска нападающего «Локомотива» Егора Аверина. Шайба проскользнула мимо вратаря «Ак Барса» Амира Мифтахова.

Не прошло и трех минут после первой пропущенной шайбы, как гости удвоили преимущество. После наброса Сергея Береглазова на ворота «барсов» капитан «железнодорожников» Сергей Андронов оказался расторопнее своих оппонентов и сделал счет 2:0. Можно сказать, что у гостей залетает абсолютно все, и выглядят они свежее казанцев.

На восьмой минуте встречи главный судья назначает первый штраф в матче, и «барсы» остаются в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Хозяевам удается выстоять и немного отодвинуть игру от своих ворот.

Только к 13-й минуте казанцы провели первую позиционную атаку на ворота «Локомотива» и сразу же, в ответной атаке, едва не пропустили третью шайбу — Мифтахов спас ситуацию.

К 16-й минуте первого периода ситуация на льду была явно не в зачет хозяевам: статистика бросков была 4:15 в пользу гостей. Но «Ак Барс» не сдавался и быстро отыграл одну шайбу. Снова связка Семенова и Кошелева показала свою эффективность — 1:2. С передач Дмитрия Юдина и Кирилла Семенова Семен Кошелев забил первую в этом матче шайбу «Ак Барса». Казанцы, словно почувствовав вкус победы, начали атаковать еще активнее.

За 2 минуты до конца периода у звена Семенова был отличный шанс сравнять счет, но вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был на высоте и не позволил им это сделать.

На последней минуте периода Кирилл Семенов заработал малый штраф за удар коленом. «Локомотив» воспользовался этим моментом и забил третью шайбу в раздевалку — Максим Березкин мощным щелчком пробил оборону «Ак Барса» и Амира Мифтахова.

К концу первого периода «Локомотив» перебросал «Ак Барс» более чем в два раза — 8:19 в створ в пользу гостей.

Семен Кошелев. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс»

Зверь вышел на охоту

После крайне неудачного первого периода «барсы» начали активно прессинговать ворота «железнодорожников». Уже на третьей минуте «зеленые» имели отличный голевой момент — немного не хватило, чтобы переиграть голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. За пять минут второго отрезка казанцы нанесли в створ ворот соперника пять бросков, не позволив гостям ничего сделать. По сравнению с первым периодом, игра будто перевернулась с ног на голову в пользу казанцев. «Барсы» создают еще один голевой момент, и вновь чудо спасает гостей. На шестой минуте «Локомотив» перестарался в атаке и заработал две минуты штрафа за атаку вратаря. Первая попытка «Ак Барса» поиграть в большинстве в сегодняшнем матче. Однако, несмотря на все усилия казанцев, шайбу забросить не удается.

На экваторе периода Илья Сафонов обокрал соперника на красной линии. Нападающему «барсов» удалось убежать на рандеву с Даниилом Исаевым, но, к сожалению, переиграть его не удается, точно так же как и Вадиму Шипачеву минуту спустя.

За восемь минут до конца периода «Ак Барс» вновь получает численное преимущество — двумя минутами наказали нападающего «Локомотива» Георгия Иванова. Усилиями Вячеслава Войнова и Станислава Галиева Кирилл Семенов сокращает разрыв до минимума — 2:3 на табло.

Казанцы, словно вдохновленные предыдущим домашним матчем с «Металлургом», начали все чаще убегать «1 в 0» — пять раз «барсы» имели шикарные моменты для реализации. Весь период проходит под диктовку «Ак Барса» — Даниил Исаев показывает невероятный уровень и спасает гостей от железобетонных моментов.

Неудачная игра ва-банк

Начало третьего периода проходит в равной борьбе — видимо, главные тренеры обеих команд в раздевалке дали указание действовать осторожно. Однако «Локомотив» оказался более настойчивым в атаке и к шестой минуте вновь создал преимущество в две шайбы — Павел Красковский заколотил шайбу в дальний угол ворот — 2:4 на табло.

Дела «Ак Барса» снова не складываются — на этот раз защитник казанцев Никита Лямкин получает две минуты за подножку. А тем временем шансы «барсов» тают на глазах.

Пять минут до конца основного времени все больше расстраивают казанцев — каждая попытка закрепиться в зоне соперника немедленно пресекается. Две минуты остается на табло, и «Ак Барс» идет ва-банк, снимая вратаря. Несмотря на все усилия, ворота гостей остаются неприступными.

Казанцы проигрывают вторую игру подряд и позволяют команде Игоря Никитина закрепиться в тройке лидеров Западной конференции КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в субботу, 24 февраля, в 17:00 по местному времени. Казань на своем льду примет хабаровский «Амур», который недавно стал последним участником плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции подытожил игру:


Первый период был сложным по определенным причинам. Конечно, надо было выстоять немножко, но ничего.
Хорошим был второй период, где было много моментов.
В третьем периоде выровняли игру, не было столько моментов, сколько во втором. К сожалению, пропустили четвертый гол.
В целом больше позитива у меня, чем негатива.

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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