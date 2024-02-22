Проспали игру: «Ак Барс» вновь уступил «Локомотиву»

Фото: Гафаров Артем Маратович

Казанский «Ак Барс» в рамках последней домашней серии регулярного чемпионата КХЛ принимал ярославский «Локомотив». Казанцы уступили «железнодорожникам» со счетом 4:2 и упустили возможность досрочно закрепиться в топ-4 Востока. Третий матч подряд пропускают лидеры «барсов» — нападающий Дмитрий Кагарлицкий, капитан команды Александр Радулов и основной вратарь казанцев Тимур Билялов.

Кто-то не проснулся



Казанцы не очень удачно начали игру и пропустили шайбу уже на 53-й секунде после неопасного броска нападающего «Локомотива» Егора Аверина. Шайба проскользнула мимо вратаря «Ак Барса» Амира Мифтахова.



Не прошло и трех минут после первой пропущенной шайбы, как гости удвоили преимущество. После наброса Сергея Береглазова на ворота «барсов» капитан «железнодорожников» Сергей Андронов оказался расторопнее своих оппонентов и сделал счет 2:0. Можно сказать, что у гостей залетает абсолютно все, и выглядят они свежее казанцев.



На восьмой минуте встречи главный судья назначает первый штраф в матче, и «барсы» остаются в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Хозяевам удается выстоять и немного отодвинуть игру от своих ворот.

Только к 13-й минуте казанцы провели первую позиционную атаку на ворота «Локомотива» и сразу же, в ответной атаке, едва не пропустили третью шайбу — Мифтахов спас ситуацию.

К 16-й минуте первого периода ситуация на льду была явно не в зачет хозяевам: статистика бросков была 4:15 в пользу гостей. Но «Ак Барс» не сдавался и быстро отыграл одну шайбу. Снова связка Семенова и Кошелева показала свою эффективность — 1:2. С передач Дмитрия Юдина и Кирилла Семенова Семен Кошелев забил первую в этом матче шайбу «Ак Барса». Казанцы, словно почувствовав вкус победы, начали атаковать еще активнее.



За 2 минуты до конца периода у звена Семенова был отличный шанс сравнять счет, но вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был на высоте и не позволил им это сделать.



На последней минуте периода Кирилл Семенов заработал малый штраф за удар коленом. «Локомотив» воспользовался этим моментом и забил третью шайбу в раздевалку — Максим Березкин мощным щелчком пробил оборону «Ак Барса» и Амира Мифтахова.



К концу первого периода «Локомотив» перебросал «Ак Барс» более чем в два раза — 8:19 в створ в пользу гостей.

Зверь вышел на охоту



После крайне неудачного первого периода «барсы» начали активно прессинговать ворота «железнодорожников». Уже на третьей минуте «зеленые» имели отличный голевой момент — немного не хватило, чтобы переиграть голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. За пять минут второго отрезка казанцы нанесли в створ ворот соперника пять бросков, не позволив гостям ничего сделать. По сравнению с первым периодом, игра будто перевернулась с ног на голову в пользу казанцев. «Барсы» создают еще один голевой момент, и вновь чудо спасает гостей. На шестой минуте «Локомотив» перестарался в атаке и заработал две минуты штрафа за атаку вратаря. Первая попытка «Ак Барса» поиграть в большинстве в сегодняшнем матче. Однако, несмотря на все усилия казанцев, шайбу забросить не удается.



На экваторе периода Илья Сафонов обокрал соперника на красной линии. Нападающему «барсов» удалось убежать на рандеву с Даниилом Исаевым, но, к сожалению, переиграть его не удается, точно так же как и Вадиму Шипачеву минуту спустя.



За восемь минут до конца периода «Ак Барс» вновь получает численное преимущество — двумя минутами наказали нападающего «Локомотива» Георгия Иванова. Усилиями Вячеслава Войнова и Станислава Галиева Кирилл Семенов сокращает разрыв до минимума — 2:3 на табло.

Казанцы, словно вдохновленные предыдущим домашним матчем с «Металлургом», начали все чаще убегать «1 в 0» — пять раз «барсы» имели шикарные моменты для реализации. Весь период проходит под диктовку «Ак Барса» — Даниил Исаев показывает невероятный уровень и спасает гостей от железобетонных моментов.

Неудачная игра ва-банк

Начало третьего периода проходит в равной борьбе — видимо, главные тренеры обеих команд в раздевалке дали указание действовать осторожно. Однако «Локомотив» оказался более настойчивым в атаке и к шестой минуте вновь создал преимущество в две шайбы — Павел Красковский заколотил шайбу в дальний угол ворот — 2:4 на табло.



Дела «Ак Барса» снова не складываются — на этот раз защитник казанцев Никита Лямкин получает две минуты за подножку. А тем временем шансы «барсов» тают на глазах.



Пять минут до конца основного времени все больше расстраивают казанцев — каждая попытка закрепиться в зоне соперника немедленно пресекается. Две минуты остается на табло, и «Ак Барс» идет ва-банк, снимая вратаря. Несмотря на все усилия, ворота гостей остаются неприступными.

Казанцы проигрывают вторую игру подряд и позволяют команде Игоря Никитина закрепиться в тройке лидеров Западной конференции КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в субботу, 24 февраля, в 17:00 по местному времени. Казань на своем льду примет хабаровский «Амур», который недавно стал последним участником плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции подытожил игру:



Первый период был сложным по определенным причинам. Конечно, надо было выстоять немножко, но ничего.

Хорошим был второй период, где было много моментов.

В третьем периоде выровняли игру, не было столько моментов, сколько во втором. К сожалению, пропустили четвертый гол.

В целом больше позитива у меня, чем негатива.



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