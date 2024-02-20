Определился последний участник плей-офф КХЛ

Хабаровский «Амур» стал последней командой в текущем чемпионате, которая будет бороться за главный трофей чемпионата КХЛ — кубок Гагарина.

Об этом стало известно после того, как их ближайший преследователь, нижнекамский «Нефтехимик», уступил в гостевом матче минскому «Динамо» со счетом 2:1.

Последний раз хабаровскому коллективу удалось выйти в плей-офф КХЛ в 2018 году, в котором уступил казанскому «Ак Барсу» в первом раунде со счетом 4:1.

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Олег Исаков