Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса»

Фото: Платонов Максим

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с ярославским «Локомотивом». Его команда проиграла со счетом 2:4.

— Первый период был сложным по определенным причинам. Конечно, надо было выстоять немножко, но ничего. Хорошим был второй период, где было много моментов. В третьем периоде выровняли игру, не было столько периодов, сколько во втором. К сожалению, пропустили четвертый гол. В целом больше позитива у меня, чем негатива, — сказал наставник.

Наставник ответил и на вопрос о том, когда в состав вернутся Тимур Билялов, Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.

— Сложно сказать (когда их ждать, — прим. ред.). Кагарлицкий, возможно, следующую игру будет играть, но в целом без понятия. Мне нравится Кошелев, поэтому он и играет. Он грамотно играет в атаке и обороне, — прокомментировал наставник.

Артем Гафаров

Еще Билялетдинов оценил игру Райли Барбера.

— Он человек, который забивал и у него не получается. Последние игры он старается. Я считаю, что сегодня у него была неплохая игра. Я считаю, что ему нужно забить, чтобы расслабиться, — добавил собеседник.

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Ак Барсом». По его словам, «барсы» воспользовались слабыми сторонами ярославской команды.

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