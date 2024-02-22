День в истории 22 февраля: бесплатная приватизация жилья, «князи татарские», родилась Альфия Когогина
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 февраля 2024 года
22 февраля пройдет четвертый день соревнований в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани, а после полуфинала по фиджитал-хоккею — гала-матч с участием звезд российского хоккея. Сегодня отмечают День поддержки жертв преступлений и День основания Саудовской Аравии. Семь лет назад в России ввели бесплатную и бессрочную приватизацию жилья для граждан, 10 лет назад четвертый президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной рады был объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий, 105 лет назад Испания продала Флориду США за $5 миллионов. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Четвертый день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани — сегодня пройдут полуфинал по фиджитал-хоккею, групповой этап по фиджитал-баскетболу, Warface+лазертаг и игре «Мир танков», соревнования по фиджитал-единоборствам, четвертьфинал по Dota 2 и финал по виртуальной велогонке.
- По окончании полуфинала по фиджитал-хоккею на Ледовой арене пройдет гала-матч с участием Павла Дацюка, Ильи Ковальчука, Евгения Артюхина, Максима Афиногенова, Даниса Зарипова, Сергея Мозякина, Александра Семина и Василия Кошечкина.
- Церемония открытия Мемориального стенда в честь выпускника лицея №146 Дмитрия Чернобровкина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Кто родился: Джордж Вашингтон и Фредерик Шопен
- 1732 — первый президент США в 1789—1797 годах Джордж Вашингтон (скончался 14 декабря 1799 года). Один из отцов-основателей США. Позже в честь него назвали столицу Штатов. Его день рождения является общенациональным праздником.
- 1810 — польский композитор и пианист Фредерик Шопен (скончался 17 октября 1849 года). Признан одним из величайших музыкантов всех времен, его творчество оказало влияние на многих композиторов.
- 1918 — американский циркач Роберт Уодлоу (скончался 15 июля 1940 года). Согласно Книге рекордов Гиннесса, является самым высоким зарегистрированным человеком в истории — когда он умер, его рост составлял 272 сантиметра.
- 1940 — актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала с 1961 года, народный артист России и ТАССР Азгар Шакиров.
- 1943 — советский и российский писатель, политик Эдуард Лимонов (скончался 17 марта 2020 года).
- 1968 — депутат Государственной думы России шестого, седьмого и восьмого созывов с 2011 года Альфия Когогина.
Кто скончался: Америго Веспуччи и Энди Уорхол
- 1512 — итальянский путешественник и мореплаватель Америго Веспуччи (родился 9 марта 1454 года). В 1607 году в честь него была названа Америка.
- 1797 — немецкий барон и рассказчик Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен (родился 11 мая 1720 года). Впоследствии его имя стало нарицательным — как обозначение человека, рассказывающего невероятные истории.
- 1875 — британский геолог и археолог сэр Чарлз Лайелл (родился 14 ноября 1797 года). Основоположник современной геологии.
- 1947 — один из первых русских пилотов-авиаторов Владимир Лебедев (родился в 1879 или 1881 году).
- 1987 — американский художник Энди Уорхол (родился 6 августа 1928 года). Наиболее известные произведения — «Банки с супом «Кэмпбелл» и «Диптих Мэрилин».
- 2000 — советский и российский сатирик Аркадий Хайт (родился 25 декабря 1938 года).
- 2012 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Людмила Касаткина (родилась 15 мая 1925 года). Известной ее сделали роли в фильмах «Укротительница тигров», «Помни имя свое» и «Операция «Трест».
- 2022 — татарский писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков (родился 1 января 1937 года). Среди его работ — книги о первом секретаре татарского обкома партии Фикряте Табееве, первом президенте Татарстана, Государственном Советнике РТ Минтимере Шаймиеве, поэте Льве Гумилеве и другие.
Праздники: День поддержки жертв преступлений
- День поддержки жертв преступлений. Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».
- День основания Саудовской Аравии. Этот государственный праздник установлен специальным указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в конце января 2022 года.
События в истории: Испания продала Флориду США за $5 миллионов, Борис Кузнецов стал Героем Советского Союза, татарская знать получила титул «князей татарских».
- 1632 — астроном Галилео Галилей преподнес великому герцогу Тосканскому Фердинандо II Медичи свою работу «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой». Является главным сочинением ученого.
- 1784 — вышел указ Екатерины II «О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства». После этого часть татарских знатных родов, перешедших в XVI—XVII веках на службу к российским царям и возведенных ими в почетное дворянство, смогли получить титул «князей татарских».
- 1856 — Республиканская партия США открыла свой первый национальный съезд.
- 1878 — в Москве была исполнена Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского.
- 1919 — подписан Договор Адамса — Ониса, согласно которому Испания продала Флориду США за $5 миллионов.
- 1921 — декретом Совета народных комиссаров РСФСР был создан Государственный плановый комитет СССР. Его прообразом стала Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Орган был упразднен в 1991 году после развала СССР.
- 1944 — Героями Советского Союза стали пять татарстанцев, среди которых Галимзян Камалеев, Андрей Кошкин, Анатолий Кузнецов, Михаил Панарин и Борис Кузнецов, который долгое время оставался последним обладателем звания в республике.
- 1946 — американский микробиолог Зельман Ваксман открыл стрептомицин. Это второй в истории антибиотик после пенициллина.
- 1966 — запущен спутник «Космос-110». На борту были собаки Ветерок и Уголек. Их полет остается рекордным по длительности для собак (22 дня).
- 1968 — в Западной Антарктиде начала действовать первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».
- 1995 — в Казани начал свое вещание телеканал «Канал-6». Потом он вошел в состав российской телевизионной сети СТС и стал называться «СТС-Казань». В 2019 году телеканал прекратил работу.
- 2014 — четвертый президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной рады был объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.
- 2017 — президент России подписал закон, который предусматривает введение бесплатной и бессрочной приватизации жилья для граждан России.
- 2018 — Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей на Олимпиаде в Пхенчхане в дабл-миксте. Отмечается, что Крушельницкий признал факт наличия мельдония в организме и согласился на всестороннее расследование по окончании Олимпиады.
- 2020 — в Татарстане создали татарскую клавиатуру для смартфонов.
- 2022 — Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует.
- 2023 — в Казани и других городах России в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги ракетного удара, который оказался результатом хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций. Тревожный сигнал звучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM.
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