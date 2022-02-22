Путин: Минских соглашений больше не существует

Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. По его словам, РФ была заинтересована в их реализации.

Как отметил лидер РФ, украинские власти публично сообщали, что исполнять Минские соглашения не будут. Причем они были «убиты» Киевом еще задолго до признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам Путина, Россия больше не могла терпеть геноцид народа Донбаса. Другого выхода, кроме как признание республик, не было, передает ТАСС.

Накануне президент России объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня в Совет Федерации поступило обращение Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны из-за ситуации в Донбассе. Постановление было единогласно принято.

Вчера российский лидер выступил с телеобращением по ситуации на Украине и другим вопросам. Все подробности — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова