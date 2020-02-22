В Татарстане создали татарскую клавиатуру для смартфонов

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В Татарстане разработали татарскую клавиатуру для мобильных устройств.

Как сообщил министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в Instagram, клавиатура пока доступна только для гаджетов, работающих на операционной системе Android. В апреле клавиатуру смогут скачать и владельцы устройств на iOS.

«Данное приложение — с открытым исходным кодом, поэтому в апреле мы выложим его на GitHub, чтобы разработчики со всего мира могли улучшать татарскую клавиатуру», — рассказал министр.



Хайруллин отметил, что новой клавиатурой уже пользуется президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, в 2017 году в Казани сотрудники казанской студии дизайна «Теория» создали первую татарскую клавиатуру под названием «Басма».