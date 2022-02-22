В Челнах умер писатель и общественный деятель Ягсуф Шафиков

В Набережных Челнах на 86-м году жизни скончался писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Он родился 1 января 1937 года в деревне Нижнее Карачево Актанышского района. Учился на механика холодильного оборудования. Во время службы в армии начал писать статьи для военных газет. Работал в сарапульской газете «Красное Прикамье», а в 1972 году получил направление на стройку КАМАЗа в Челны, где работал председателем профкома, заместителем руководителя по кадрам и бытовым вопросам строительной организации «Главмосквастрой». В 1991 году вернулся в журналистику, в 2000 году стал членом Союза писателей России, в 2006-м — членом Союза писателей Татарстана.

Ягсуф Шафиков был автором 25 книг на русском и татарском языках. Среди его работ — книги о первом секретаре татарского обкома партии Фикряте Табееве, первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве, поэте Льве Гумилеве и другие.

Фото:tt.wikipedia.org

21 февраля скоропостижно скончался 29-летний фотограф мэрии Челнов Ринат Шайхитов. Причина смерти неизвестна.



Дарья Акимова